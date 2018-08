Deutsche Umwelthilfe sieht –Autorepublik Deutschland– ein Jahr nach –Diesel-Gipfel– weiter stramm auf Dieselkurs

–Sofortprogramm Saubere Luft– ohne Wirkung: Bisher

kein Cent der versprochenen Milliarde ausgezahlt, keine einzige

ÖPNV-Bus-Abgasnachrüstung, keine technische Nachrüstung der Euro 5+6

Diesel-Pkw und Nutzfahrzeuge – Software-Updates im Winterhalbjahr

wirkungslos – –Umweltprämie– als Rabattaktion zum Ausverkauf

schmutziger Diesel-Altmodelle genutzt – Autokonzerne BMW, Daimler und

VW bestimmen weiterhin die Richtlinien der Verkehrspolitik – Deutsche

Umwelthilfe (DUH) sieht angesichts der gescheiterten

Luftreinhaltepolitik der Bundesregierung keine Alternative zu den von

ihr derzeit in 28 vom Abgasgift Stickstoffdioxid (NO2) belasteten

Städten gerichtlich geforderten Dieselfahrverboten –

DUH-Bundesgeschäftsführer Resch fordert –Verkehrswendegipfel– unter

Ausschluss der Autokonzerne

Nach Auffassung der Deutschen Umwelthilfe (DUH) ist das vor einem

Jahr angekündigte –Sofortprogramm Saubere Luft– krachend gescheitert.

Den Millionen unter giftigen Dieselabgasen leidenden Menschen in über

100 besonders belasteten Städten wurde von der Bundeskanzlerin eine

schnelle Hilfe versprochen und plakativ vor der Bundestagswahl ein

mit einer Milliarde Euro ausgestattetes Sofortprogramm präsentiert.

Damit sollte schnell die Luftqualität so verbessert werden, dass

Fahrverbote für Dieselfahrzeuge vermieden werden können.

Die Unwirksamkeit des Sofortprogramms zeigt sich nicht nur daran,

dass bis heute kein einziger ÖPNV-Bus aus diesem Programm

nachgerüstet wurde. Mit –Umweltprämien– werden besonders schmutzige

Alt-Diesel beworben, Dieselkraftstoff wird weiterhin mit

Milliardenbeträgen subventioniert und technische Nachrüstungen werden

von den Behörden aktiv behindert.

Abgasuntersuchungen des Emissions-Kontroll-Instituts (EKI) der DUH

an Fahrzeugen mit Software-Updates zeigen bei niedrigen

Außentemperaturen sogar noch höhere Abgaswerte als vor dem

Software-Update. Aus diesem Grund werden Euro 5-Diesel auch mit

Software-Update von den in den kommenden Monaten von der DUH

gerichtlich durchzusetzenden Fahrverboten in mindestens 28 Städten

betroffen sein.

„12.860 Menschen sterben jährlich vorzeitig am Dieselabgasgift

NO2, 800.000 Menschen – darunter viele Kinder – werden krank und elf

Millionen Käufern von Euro 5+6 Diesel-Pkw wurden Fahrzeuge mit

Abschalteinrichtungen angedreht. Doch die Bundesregierung bleibt bei

ihrer Linie: Die betrügerischen Autokonzerne müssen weder die

gesetzlich vorgeschriebene Strafe von 5.000 Euro pro Auto bezahlen

noch den entstandenen Schaden durch eine technische Nachrüstung

beheben. Aktuell sind nur möglichst weitgehende Fahrverbote für alle

Diesel-Pkw, Busse und Nutzfahrzeuge bis einschließlich Euro 5

geeignet, den Menschen ihr –Recht auf Saubere Luft– zu geben. Hierfür

werden wir uns in den kommenden Wochen insbesondere in Stuttgart,

München und Düsseldorf einsetzen. In diesen Städten bestehen bereits

rechtskräftige Urteile, die wir leider im Rahmen der

Zwangsvollstreckung gegen Landesregierungen durchsetzen müssen“, so

Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH.

