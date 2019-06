Deutscher Kinderverein e.V. kritisiert Kinderschutz-Aktionismus / Bosbach-Kommission legt Zwischenbericht vor

Unvorstellbares Leid und unendliches Versagen: Seit

Lügde bemühen sich alle um grundlegende Veränderungen im

Kinderschutz. Vom Versager zum Vorreiter? Nach Fehlern will nun der

Landkreis Hameln-Pyrmont Vorreiter beim Kinderschutz werden und

stellte am 16. Mai 2019 erste Ergebnisse eines Präventionskonzeptes

vor. In Niedersachsen soll der Landespräventionsrat innerhalb eines

halben Jahres die Verwaltungsstrukturen und Abläufe der staatlichen

Jugendhilfe aufarbeiten. Ob dies in solch kurzer Zeit möglich ist,

ist mehr als fraglich. Sozialministerin Carola Reimann aus

Niedersachsen plant unter dem Arbeitstitel „Kinderschutz geht jede(n)

an“ eine Kampagne mit dem Ziel, Bürgerinnen und Bürger gezielt für

das Thema „Sexueller Missbrauch“ zu sensibilisieren.

Doch damit nicht genug. In Nordrhein-Westfalen präsentierte die

Bosbach-Kommission Ende Mai auf zwölf Seiten einen völlig

unerwarteten Zwischenbericht zum Schutz vor Kindesmissbrauch. Fazit

des Berichts: „Erfolgreicher Kinderschutz kann nur sichergestellt

werden, wenn alle Beteiligten, Behörden, Institutionen und Verbände

Hand in Hand arbeiten und sich als Bestandteil eines Gesamtsystems

verstehen.“ Ein richtiger Anspruch im Kinderschutz, doch weshalb hält

die Kommission sich nicht an ihre eigenen Empfehlungen, bevor sie mit

Handlungsempfehlungen an die Öffentlichkeit geht? In der Kommission

selbst nämlich findet sich kein einziger Kinderschutz-Experte. Dieses

Manko zeigt sich im Bericht: „Den Vormundschaftsgerichten kommt bei

der Wahrung der Kinderschutzinteressen eine besonders wichtige

Funktion zu. Entscheidungen sind nicht nur nach Aktenlage, sondern

unter Einbeziehung aller individuellen Umstände des Falles zu

treffen. Betroffene Institutionen und Personen sind anzuhören, um

rechtssichere Entscheidungen treffen zu können.“ Dass diese zu ganz

anderen Zwecken eingesetzte Kommission vom „Vormundschaftsgericht“

schreibt, zeigt, wie wenig Kenntnis zum Kinderschutz vorhanden ist.

Die Zuständigkeit für den zivilrechtlichen Kinderschutz liegt nämlich

schon seit einem ganzen Jahrzehnt nicht mehr beim

Vormundschaftsgericht, sondern beim Familiengericht, das laut

Amtsermittlungsgrundsatz sowieso alle notwendigen Ermittlungen

anstellen muss – eine bessere Ausbildung und geringere Fallbelastung

vorausgesetzt. Ermittlungs- und Anhörungspflichten gegenüber dem

Jugendamt (Verfahrensbeteiligter), dem Kind (§ 159 FamFG), den

Sorgeberechtigten und anderen für die Einschätzung der Gefährdung und

des Hilfebedarfs wichtigen Personen sind klar geregelt.

Die Landesregierungen in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen

wären gut beraten, in enger Zusammenarbeit mit allen Ministerien eine

intensiv arbeitende multiprofessionelle Gruppe von Experten aus

Praxis und Wissenschaft zur Politikberatung einzusetzen, so Rainer

Rettinger, Geschäftsführer Deutscher Kinderverein e.V. Diesen Ansatz

unterstreicht auch Prof. Dr. Maud Zitelmann, Botschafterin des

Deutschen Kindervereins und Professorin für Jugendhilfe und

Kinderschutz in Frankfurt am Main. Aus Lügde lernen, das erfordert

eine unabhängige Untersuchung des Geschehen, aber auch eine

grundlegende Revision, Verbesserung und Neuausrichtung des

Kinderschutzes, orientiert an den Rechten, Bedürfnissen und

Belastungen misshandelter und sexuell missbrauchter Kinder. „Solch

eine Arbeit ist nicht in wenigen Arbeitstreffen zu leisten“, sagt

Zitelmann. „Im Kinderschutz ausgewiesene Experten aus dem Bereich der

Jugendhilfe, des medizinischen Kinderschutzes, der

Familiengerichtsbarkeit und der Strafverfolgungsbehörden müssten in

einer stabil arbeitenden Gruppe zusammenfinden. Dies braucht eine

Freistellung von anderen Aufgaben und den organisatorischen Rahmen,

sowie die Aufhebung von Vorgaben, die Denk- und Sprechverbote

bewirken könnten. Und es braucht Fürsprecher, damit das Erleben und

die Sicht der Kinder zur Sprache kommen, etwa durch erfahrene

Kindertherapeuten, Fachberater oder Opferanwälte sowie durch

erwachsene Betroffene, ähnlich der Aufarbeitungskommission der

Bundesregierung.“ Einzelkonzepte und Aktionsmus helfen den Kindern

nicht, die so Leidvolles haben erfahren müssen – und sie verhindern

keine Wiederholung. Wir sind den Kindern jetzt und in der Zukunft

eine gründlichere Aufarbeitung von Lügde schuldig.

