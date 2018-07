Deutscher Kita-Preis 2019: Jetzt als „Kita des Jahres“ oder als „Bündnis des Jahres“ bewerben!

Der Jubel war riesig, als das Familienzentrum

Ludwig-Uhland-Straße aus Maintal und das Bremer

Quartiersbildungszentrum Blockdiek Anfang Mai den Deutschen

Kita-Preis entgegennehmen durften. Jetzt geht die bundesweite

Auszeichnung für besondere Qualität in der frühen Bildung, Betreuung

und Erziehung in die nächste Runde: Ab sofort können sich

Kindertageseinrichtungen und lokale Bündnisse für frühe Bildung unter

www.deutscher-kita-preis.de/bewerbung um den Deutschen Kita-Preis

2019 bewerben. Die Einreichungsfrist endet am 31. August 2018.

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und

die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung vergeben die Auszeichnung in

Partnerschaft mit der Heinz und Heide Dürr Stiftung, der

Karg-Stiftung, dem Eltern-Magazin und dem Didacta-Verband. Die

Preisträger werden im Mai 2019 in Berlin gekürt. In jeder der beiden

Kategorien „Kita des Jahres“ und „Lokales Bündnis für frühe Bildung

des Jahres“ stehen dann 65.000 Euro Preisgelder zur Verfügung. Es

werden jeweils ein erster Platz und vier zweite Plätze vergeben. Die

beiden Erstplatzierten dürfen je 25.000 Euro mit nach Hause nehmen.

Die vier Zweitplatzierten in jeder Kategorie werden mit je 10.000

Euro ausgezeichnet. Insgesamt ist die Auszeichnung also mit 130.000

Euro dotiert. Wer es aufs Treppchen schafft, entscheidet eine Jury

aus Wissenschaft, Praxis, Politik, Verbänden und Zivilgesellschaft.

Gesucht werden Kitas und lokale Bündnisse, die sich kontinuierlich

für gute Qualität in der frühen Bildung engagieren und dabei das Kind

in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen. Zudem spielen

Mitwirkungsmöglichkeiten von Kindern und Eltern sowie die

Zusammenarbeit mit Partnern vor Ort bei der Auswahl der Preisträger

eine wichtige Rolle.

„Mit dem Deutschen Kita-Preis würdigen wir beispielhaftes

Engagement für die jüngsten Mitglieder unserer Gesellschaft. Wir

wollen diejenigen auszeichnen, die sich dafür einsetzen, dass jedes

Kind es packt. Denn wer Kinder stärker macht, macht Deutschland

stärker“, sagt Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey.

Und die Geschäftsführerin der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung

Dr. Heike Kahl ergänzt: „Unsere Auszeichnung macht deutlich, wie bunt

und vielfältig gute Qualität in der frühen Bildung, Betreuung und

Erziehung aussehen kann und wie sie gelingt. Weil wir wissen, dass

jede Kita unter anderen Rahmenbedingungen arbeitet, nehmen wir diese

bei der Auswahl der Preisträger ganz bewusst mit in den Blick.

Außerdem schauen wir beim Deutschen Kita-Preis nicht nur auf

hervorragende Ergebnisse, sondern würdigen besonders gute Prozesse.“

Alle Informationen zum Deutschen Kita-Preis, zu den

Bewerbungsmodalitäten, zur Auswahl der Preisträger und zur

Preisverleihung finden Interessierte unter

www.deutscher-kita-preis.de.

Über den Deutschen Kita-Preis

Der Deutsche Kita-Preis ist eine Initiative des Bundesministeriums

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und der Deutschen

Kinder- und Jugendstiftung, in Partnerschaft mit der Heinz und Heide

Dürr Stiftung, der Karg-Stiftung, ELTERN und dem Didacta-Verband.

Ziel ist es, gemeinsames Engagement für gute Qualität in Kitas und

für Kitas sichtbar zu machen und zur Nachahmung anzuregen.

