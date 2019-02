Deutschland 2045 – ein historischer „Was wäre wenn“-Roman der anderen Art

Wer sich mit der deutschen Geschichte auseinandersetzt, der weiß, was im Jahr 1945 geschehen ist … Deutschland ist zerstört. Der Feind rückt immer näher an den Führerbunker, in dem Adolf Hitler und seine engsten Vertrauten sitzen und hoffen, dass es die deutsche Armee noch irgendwie schafft, den Feind aufzuhalten. Die russische Armee rückt allerdings mit jeder Stunde, die vergeht, immer weiter vor. Alle Anwesenden im Bunker fürchten die Rache der Russen oder sogar eine Gefangenschaft, der letzte Ausweg ist Selbstmord. Was dann geschieht, ist allen bekannt. Oder etwa doch nicht? Was wäre, wenn außer Eva Braun, Adolf Hitler und einer vertrauten Krankenschwester niemand wüsste, dass der Name Hitler nicht ausgestorben ist?

Der Roman „Deutschland 2045“ von Louis Burke geht der Frage nach, wie Deutschland im Jahr 2045 aussehen würde, wenn es ans Tageslicht käme, dass Hitlers Familie nach seinem Selbstmord nicht ausgestorben wäre. Das Buch erzählt eine fesselnde „Was wäre wenn-„-Geschichte über politische Flüchtlinge der anderen Art. Die Handlung fesselt ab der ersten Seite und liefert den Lesern jede Menge intelligente Unterhaltung, die zum Nachdenken anregt.

„Deutschland 2045" von Louis Burke ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7482-2534-8 zu bestellen.

