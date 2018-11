Deutschland sucht den Superjob: Zwei Drittel der Bundesbürger/-innen würden ihr Hobby zum Beruf machen, wären sie finanziell unabhängig (FOTO)

Wenn Geld auf einmal keine Rolle mehr spielt, eröffnen sich ganzneue Perspektiven und Möglichkeiten. So würde im Fall einesMillionengewinns die große Mehrheit beruflich neue Wege einschlagenund ihr Hobby professionell betreiben. Von welchem Superjob dieDeutschen träumen, zeigt eine repräsentative Online-Umfrage desMarktforschungsinstituts YouGov* im Auftrag der SKL-Lotterie zumStart der neuen Lotterie am 1. Dezember 2018.

Arbeit und Spaß – das muss kein Widerspruch sein. Auch dann nicht,

wenn man über Nacht Millionär/-in geworden ist und womöglich gar

nicht mehr arbeiten müsste, denn der Geldsegen macht vieles möglich.

Vor allem verschafft er Freiheit und Sicherheit und damit die Chance,

das Leben aktiv nach den eigenen Wünschen und Träumen zu gestalten.

Zum Beispiel den normalen Broterwerb hinzuwerfen und das Hobby zum

Beruf werden lassen. Und so Arbeit, Spaß und Sinnhaftigkeit dauerhaft

zu verbinden.

Aber würden das die als fleißig und pflichtbewusst angesehenen

Deutschen auch tun? Natürlich! Ganze 66 Prozent würden im Fall eines

Millionengewinns ihr Hobby zum Beruf machen. Das zeigt das Ergebnis

einer aktuellen und repräsentativen Umfrage von YouGov im Auftrag der

SKL-Lotterie. Vor allem die Jungen sind von dieser Aussicht angetan:

83 Prozent der 18- bis 24-Jährigen zeigten sich wagemutig und

antworteten mit Ja, bei den 45- bis 54-Jährigen waren es auch

immerhin noch 64 Prozent und sogar bei den über 55-Jährigen noch eine

Mehrheit von 58 Prozent. Arbeit ist also per se nicht schlecht, die

Art der Arbeit und die Umstände sind entscheidend.

Die Top 3 der Traumjobs

Was zu der Frage führt, welche Hobbys die Deutschen am liebsten

zum Beruf machen würden. Ganz oben auf der Liste: das Reisen. 22

Prozent, also fast ein Viertel, gaben an, bei finanzieller

Unabhängigkeit eine Karriere als Reiseleiter einschlagen zu wollen.

Die Begeisterung für einen Job rund um den Globus ist bei Frauen und

Männern beinahe gleich verteilt, 20 zu 24 Prozent. Besonders reizt

der Gedanke die Befragten in Ostdeutschland: Ganze 27 Prozent würden

sich für diesen Superjob entscheiden. Nicht abwegig, galten die

Deutschen bekanntlich viele Jahre lang als Reiseweltmeister und

liegen aktuell hinter den Chinesen und US-Amerikanern weltweit auf

Rang 3.

Auf Platz 2 landet ein „Hobby-Beruf“, für den man die eigenen vier

Wände hingegen nicht verlassen müsste: 12 Prozent würden bei

finanzieller Unabhängigkeit ein eigenes Buch schreiben und

herausgeben. Erstaunlich ist, dass es mit 15 Prozent die meisten

Nennungen unter den 24- bis 34-Jährigen gab. Hier liegen wiederum die

Westdeutschen etwas vor den Ostdeutschen. Und man darf assoziieren,

dass Bücher schreiben mit stressfreiem Nachdenken und Fantasie

verbunden wird, etwas, das in unserer schnelllebigen Zeit für viele

wohl zu kurz kommt.

Platz 3 geht an die Inneneinrichtung – acht Prozent würden

professionell Häuser und Wohnungen ausstatten. Das deckt sich mit den

Zahlen des Handels: Demnach wurden 2017 in Deutschland rund 580 Euro

pro Kopf in neue Möbel und Heimtextilien investiert, lässt sich beim

Statistikportal Statista nachlesen. Nur die Österreicher und die

Schweizer geben mehr aus. Dass Frauen eher ein Händchen für

Inneneinrichtung zu haben scheinen, belegt die aktuelle Umfrage:

Unter den Befragten zeigten sich mit 11 Prozent deutlich mehr Frauen

als Männer (vier Prozent) zur Innenarchitektur hingezogen.

Hobby ja, Beruf eher nein

Ein klares Nein zum Hobby als Beruf kam von 28 Prozent der

Befragten. Und sechs Prozent gaben an, keine derartige Leidenschaft

zu besitzen. Nun gibt es aber auch weit verbreitete Hobbys, die nur

wenige zum Beruf machen möchten. Zum Beispiel das Tanzen. Einen

eigenen Club würden jedoch nur fünf Prozent eröffnen. Ähnlich sieht

es beim Fußballspielen aus – einen Verein kaufen oder Trainer werden,

das möchten lediglich vier Prozent. Kapitän auf dem eigenen Schiff

sein oder ein Modelabel gründen würden trotz der Leidenschaft für

Fashion ebenfalls nur vier Prozent.

Hoch im Kurs steht dagegen ein Phänomen des Internet-Zeitalters:

Social Media. 17 Prozent der 18- bis 24-Jährigen würden, wenn sie

finanziell unabhängig wären, Blogger oder Influencer werden. Aber

schon in der Altersgruppe von 25 bis 34 Jahren sinkt dieser Wunsch

rapide auf fünf Prozent. Unterm Strich hegen nur drei Prozent der

Gesamtbevölkerung diesen Traum. Ebenso viele würden eine

Gesangskarriere anstreben, bei der sie ihre eigenen Alben auf den

Markt bringen könnten. Für ein paar Staffeln von „Voice of Germany“

dürfte dieses Ergebnis noch reichen.

Dem Glück eine Chance geben

Bevor man jedoch über eine Zukunft mit dem neuen Traumjob

nachdenken kann, muss das Glück eine Chance bekommen: Am 1. Dezember

startet die 144. Lotterie des SKL-Millionenspiels, in der über 2

Millionen Einzelgewinne bei einer Gesamtgewinnsumme von über 1,28

Milliarden Euro winken – staatlich garantiert. An den ersten drei

Adventssonntagen werden je 5 x 1 Million Euro und am 23. Dezember

sogar 10 x 1 Million Euro ausgespielt.

Außerdem haben SKL-Losbesitzerinnen und -Losbesitzer die

Möglichkeit, unter die 20 per Zufallsgenerator ermittelten

Kandidatinnen und Kandidaten zu kommen, die am nächsten SKL

Millionen-Event im Frühjahr 2019 teilnehmen und die sensationelle

Chance von 1 : 20 haben werden, über Nacht um 1 Million Euro reicher

zu sein. Weitere Informationen unter www.skl.de.

Über das SKL-Millionenspiel und die GKL:

Das SKL-Millionenspiel ist ein Produkt der GKL Gemeinsame

Klassenlotterie der Länder (GKL). Die GKL, eine Anstalt öffentlichen

Rechts mit Sitz in Hamburg und München, veranstaltet die deutschen

Klassenlotterien im Auftrag aller Bundesländer. Die GKL wird

vertreten durch ihren Vorstand Günther Schneider

(Vorstandsvorsitzender) und Dr. Bettina Rothärmel.

SKL-Spielerinnen und -Spieler haben ab einem Mindesteinsatz von 15

Euro pro Monat laufend die Chance auf Geldgewinne von bis zu 16

Millionen Euro. Pro Jahr werden zwei SKL-Lotterien durchgeführt, die

in jeweils sechs Spielabschnitte, so genannte Klassen, unterteilt

sind. Die Anzahl und Höhe der Gewinne steigt von Klasse zu Klasse.

Gleiches gilt für die Trefferchance. Lotteriebeginn ist immer am 1.

Juni und am 1. Dezember eines Jahres.

Lose und weitere Informationen zum SKL-Millionenspiel gibt es

unter der kostenfreien Hotline 0800/433 43 37, auf skl.de oder bei

allen Staatlichen SKL Lotterie-Einnahmen.

*Quelle: Repräsentative Online-Umfrage des

Marktforschungsinstituts YouGov vom 26.10.2018 bis zum 29.10.2018 im

Auftrag der SKL-Lotterie zum Thema „Wenn Geld für Sie keine Rolle

spielen würde, welches der unten genannten Hobbys, wenn überhaupt,

würden Sie am ehesten zu Ihrem Beruf machen?“. Befragt wurden 2.043

Teilnehmer. Die Ergebnisse sind gewichtet und repräsentativ für die

deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

