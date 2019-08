Deutschlands verlorene 13 Jahre, Teil 12 A – Literatur – Quo vadis

Einst war Deutschland das Heim von Talenten wie Goethe und Schiller. Literatur spielte hierzulande immer eine entscheidende Bedeutung für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung und letztendlich das kulturelle Selbstverständnis. Sie hat aber laut Michael Ghanem heute an Gewicht verloren. Man sieht immer weniger Menschen mit Büchern in der Hand. Vor allem bei den Kindern ist das Buch immer weniger der Eintritt in die Welt der Fantasie, der Kunst und des Wissens. Der Autor erklärt, dass vor allem die Eltern daran Schuld sind, aber auch die Vorherrschaft der elektronischen Medien und der sozialen Netze einen Einfluss hat. Das Konsumieren von leichter Kost hat zudem Überhand gewonnen: ernste, sachliche und informative Bücher sind eher unbeliebt, weil die Deutschen anscheinend nicht mehr Nachdenken möchten. Dabei spielen die Verleger eine wichtige Rolle, die sich bei ihrer Auswahl von Themen und Autoren eher auf den vordergründig wirtschaftlichen Erfolg konzentrieren als auf gesellschaftlichen Nutzen.

Allerdings erreicht dieses Angebot laut „Deutschlands verlorene 13 Jahre, Teil 12 A“ von Michael Ghanem einen großen Teil der Bevölkerung überhaupt nicht: Dies sind die 8 Millionen Deutsche, die strukturelle Analphabeten sind und weder lesen noch schreiben können. Michael Ghanem sagt, dass es unvorstellbar ist, dass ein Land wie Deutschland diesen Zustand hinnimmt. Er offenbart in seinem Buch die Tatsachen und will seine Leser zum Nachdenken anregen – und Eltern dazu inspirieren, ihren Kindern Bücher näher zu bringen.

