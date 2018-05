DeutschlandTrend im ARD-Morgenmagazin: Mehrheit unterstützt das Festhalten am Iran-Atomabkommen +++ Bitte Sperrfrist beachten +++

DeutschlandTrend im ARD-Morgenmagazin: Mehrheit unterstützt das

Festhalten am Iran-Atomabkommen

Nach dem Ausstieg der USA aus dem Iran-Atomabkommen fordern acht von

zehn Deutschen (81 Prozent), dass die EU am bestehenden Vertrag mit

dem Iran festhält. Nur jeder Zehnte (10 Prozent) plädiert dafür, den

USA zu folgen und das Abkommen ebenfalls zu kündigen.

Staatliche Investitionen für Bundesbürger wichtiger als Schuldenabbau

60 Prozent der Deutschen sprechen sich dafür aus, die

Steuer-Mehreinnahmen für staatliche Investitionen zu verwenden. Einem

Drittel (34 Prozent) ist es dagegen wichtiger, dass der Staat damit

Schulden tilgt.

Staatliche Investitionen werden am häufigsten von Anhängern der

Linken (72 Prozent), der SPD (67 Prozent) und der Grünen (64 Prozent)

bevorzugt, weniger häufig von den Wählern der FDP (58 Prozent), AfD

(56 Prozent) und der Union (55 Prozent).

Sonntagsfrage: Union legt zu, SPD verliert

Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union auf 33 Prozent

der Wählerstimmen, die SPD auf 17 Prozent. Für die AfD entschieden

sich 14 Prozent der Befragten. Die Grünen würden 13 Prozent der

Bürgerinnen und Bürger wählen, die Linke zehn Prozent und die FDP

acht Prozent. Insgesamt würde die Regierungskoalition aus Union und

SPD 50 Prozent der Stimmen erreichen.

Im Vergleich zum DeutschlandTrend vom 9. Mai 2018 gewinnen Union und

Linke jeweils einen Prozentpunkt hinzu, SPD und AfD verlieren jeweils

einen Prozentpunkt. Die Stimmenanteile für die Grünen und die FDP

bleiben unverändert.

Studieninformation

Der DeutschlandTrend ist eine Umfrage von Infratest dimap im Auftrag

des „ARD Morgenmagazins“. Befragt wurden vom 14. bis 16. Mai 1.009

Wahlberechtigte.

Die Fehlertoleranz liegt bei 1,4 (bei einem Anteilswert von 5%) bis

3,1 (bei einem Anteilswert von 50%) Prozentpunkten. Die vollständige

Untersuchung kann telefonisch unter (02150) 20 65 62 oder (0172) 24

39 200 (Agentur Ulrike Boldt) angefordert werden.

Die Ergebnisse werden im „ARD-Morgenmagazin“ am Freitag, 18. Mai 2018

veröffentlicht.

Die Fragen im Wortlaut:

1. Die USA wollen aus dem Atomabkommen mit dem Iran aussteigen

und neue Sanktionen gegen den Iran verhängen. Die

Europäische Union möchte hingegen weiterhin an dem Abkommen

festhalten. Wie sehen Sie das? Sollte die EU am Abkommen

festhalten oder wie die USA aus dem Abkommen aussteigen?

2. Der Bundesfinanzminister kann in diesem Jahr Steuer-

Mehreinnahmen in Milliardenhöhe verbuchen. Wenn sich

Deutschland zwischen dem Abbau von Schulden und staatlichen

Investitionen entscheiden müsste: Was wäre Ihnen wichtiger?

3. Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag

Bundestagswahl wäre?

