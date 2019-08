DG Timework: „Moderne Personaldienstleister schaffen eine Win-Win-Situation“

Fachkräftemangel, Digitalisierung und ein

schneller Wandel des wirtschaftlichen Umfelds gehören zu den größten

Herausforderungen der deutschen Wirtschaft. Moderne Zeitarbeitsfirmen

und Personalvermittler unterstützen als professionelle Dienstleister

sowohl Unternehmen als auch Arbeitnehmer in schnelllebigen Zeiten –

und schaffen erstaunliche Win-Win-Situationen.

Der Fachkräftemangel stellt laut der aktuellen Konjunkturumfrage

der DIHK das größte Geschäftsrisiko für die deutsche Wirtschaft dar.

Mehr als 60 Prozent der Unternehmen sehen darin eine Gefahr für ihre

Geschäftsentwicklung. Im MINT- und Gesundheitsbereich, insbesondere

in Süddeutschland und den neuen Bundesländern spitzt sich die Lage

nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums drastisch zu. Aktuell

sind nach Ministeriumsangaben in Deutschland 352 von 801

Berufsgruppen mit Fachkräfteengpässen konfrontiert. Die Beamten

rechnen damit, dass die erwerbsfähige Bevölkerung in den nächsten

zehn Jahren um knapp vier Millionen Menschen schrumpfen wird und sich

die Lage am Arbeitsmarkt entsprechend verschärft.

Unternehmen auf Mitarbeitersuche haben mittlerweile massive

Probleme, Stellen adäquat zu besetzen – rund 1,2 Millionen

Arbeitsplätze sind derzeit unbesetzt. Demnach kommen im bundesweiten

Durchschnitt auf 100 sozialabgabenpflichtige Beschäftigte fast drei

offene Stellen. Im Jahr 2012 waren es nur zwei offene Stellen. „Die

Personalnachfrage ist somit deutlich gewachsen“, kommentiert das

Institut der Bundesagentur für Arbeit die Zahlen. Wichtigster Grund

für die Schwierigkeiten bei der Einstellung ist der Mangel an

Bewerbern. Nach der Erhebung galt das 2017 für 31 Prozent der offenen

Stellen. Sieben Jahre zuvor waren es nur 14 Prozent.

Die durchschnittliche Zeit bis zur Besetzung einer offenen Vakanz

bezifferte die Bundesagentur für Arbeit mit ca. 100 Tagen. Ein

ernsthaftes, wirtschaftliches Problem, denn nicht besetzte Stellen

bringen erhebliche wirtschaftliche Nachteile für Unternehmen mit

sich. Die Folgen sind teils gravierend: „Abgelehnte Aufträge,

entgangene Geschäfte und verlorener Umsatz“, sagt David Beier,

Geschäftsführer der DG Timework GmbH.

Abhilfe in der angespannten Situation bieten Personalvermittler

und Zeitarbeitsfirmen, die sich auf die Rekrutierung und Vermittlung

von Fach- und Führungskräften spezialisiert haben. Die professionelle

Arbeitsmarktspezialisten sind mit ihren Teams permanent auf der Suche

nach guten Kandidaten und vermitteln diese passgenau. „Viele

mittelständische Unternehmen benötigen bei der Besetzung von offenen

Stellen die Unterstützung von professionellen Dienstleistern“, sagt

DG Timework Geschäftsführer David Beier. Und der Arbeitsmarktexperte

weiß wovon er spricht: an 35 Standorten unterstützt die DG Timework

mit rund 500 angestellten Mitarbeitern ihre Kunden bei der

Bewältigung von Auftragsspitzen und gehört seit Jahren zu den

schnellst wachsenden Personaldienstleistern in Deutschland.

Wie Bewerber von Personalvermittlern profitieren

Bewerber auf Jobsuche und wechselwillige Arbeitnehmer können

massiv davon profitieren sich an einen professionellen

Personaldienstleister zu wenden. Den Profis liegen häufig mehrere

Angebote von Unternehmen vor, die für den Kandidaten attraktiv sein

könnten. Während des Bewerbungsprozesses stehen professionelle

Personaldienstleister dem Bewerber beratend zur Seite und helfen als

neutraler Vermittler einen fairen Interessensausgleich zwischen

Arbeitgeber und Arbeitnehmer herzustellen. „Moderne

Personaldienstleister schaffen eine Win-Win-Situation: Unternehmen

können Vakanzen schneller besetzen, Bewerber bekommen einen fairen,

marktüblichen Lohn“, erklärt David Beier, Geschäftsführer der DG

Timework, sein Geschäftsmodell. Dem Münchner Personaldienstleister

gehe es darum die Bedürfnisse der Kandidaten zu verstehen, den Mensch

in den Vordergrund zu stellen und dann die guten Kontakte in

Personalabteilungen und zu Entscheidern zu nutzen, um Kandidaten

attraktive und passende Angebote anbieten zu können.

Vor allem bei den so wichtigen Gehaltsverhandlungen können die

Personalvermittler der DG Timework den Kandidaten mit ihrer Expertise

deutliche Vorteile verschaffen. „Wir kennen die marktüblichen

Gehälter und können die Chancen eines Kandidaten am Arbeitsmarkt sehr

gut einschätzen. Wenn mehrere Unternehmen Interesse an einem Bewerber

haben, lassen sich mit professioneller Beratung die

Gehaltsvorstellungen häufig sogar übertreffen“, erklärt David Beier,

Geschäftsführer der DG Timework GmbH.

Für viele Bewerber ist der Gang zum Head Hunter mittlerweile ein

normaler Bestandteil des Bewerbungsverfahrens. 2017 haben

Personalberater erstmals einen Umsatz von mehr zwei Milliarden Euro

erzielt. Mit 10,3 Prozent wuchs der Markt fast fünfmal schneller als

das deutsche Bruttoinlandsprodukt. Insgesamt haben Personalberater in

Deutschland 2017 rund 68.000 Posten besetzt, so viele wie noch nie

zuvor. Das gab der Bundesverband der Deutschen Unternehmensberater

(BDU) auf dem Personalberatertag in Königswinter bekannt. Die von den

Personalberatern besetzten Stellen hatten dabei ein

durchschnittliches Brutto-Jahreseinkommen von 155.000 Euro.

