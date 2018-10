Die Geburtshilfe in Deutschland braucht ein Umdenken

Hebammenverband fordert mehr Personal und neue

Finanzierung

Der Deutsche Hebammenverband e. V. (DHV) veröffentlicht aktuell

zehn Maßnahmen für eine Verbesserung der aktuellen Schieflage in

Deutschlands Kreißsälen. Kern der Forderungen sind der Erhalt einer

flächendeckenden Geburtshilfe in Deutschland und eine gute Versorgung

rund um die Geburt von jeweils einer Hebamme für eine Frau – die

Eins-zu-eins-Betreuung. Im Ausschuss für Gesundheit des Deutschen

Bundestags wird morgen im Rahmen der Anhörung zum

Pflegepersonalstärkungsgesetz (PPSG) auch die Arbeitssituation von

Hebammen in Kliniken thematisiert. Der DHV fordert, dass die

vorgesehenen Verbesserungen für die Pflege im Krankenhaus auch auf

die Geburtshilfe übertragen werden. Der Bundesrat hat sich ohne

Gegenstimme diesen Forderungen angeschlossen und um eine

Berücksichtigung der Geburtshilfe im weiteren Gesetzgebungsverfahren

gebeten. Die Bundesregierung hat zugesagt dies zu prüfen. Wie in der

Pflege sollte künftig jede zusätzliche Hebammenstelle, jede

Aufstockung auf Vollzeit sowie jede Tarifsteigerung vollständig

refinanziert werden. Ebenso muss die Geburtshilfe in das langfristige

neue Finanzierungkonzept ab 2020 einbezogen werden.

„Wir benötigen eine gute und sichere Geburtshilfe für Mutter und

Kind und bessere Arbeitsbedingungen für Hebammen in den Klinken“,

betont Susanne Steppat, Präsidiumsmitglied des Deutschen

Hebammenverbandes e. V. „Die Aufnahme von Hebammen in die geplanten

Verbesserungen für die Pflege wäre ein guter Schritt hin zu besseren

Arbeitsbedingungen.“ Deutschlandweit gibt es eine immer schwierigere

Situation in Kreißsälen. Hebammen stehen vor denselben

Herausforderungen wie die Pflege insgesamt. Bei steigenden

Geburtenzahlen hat aktuell fast jede zweite Klinik mit Geburtshilfe

Probleme offene Hebammenstellen zu besetzen. Hebammen in Deutschland

betreuen aktuell bereits mehr als doppelt so viele Frauen unter der

Geburt wie in anderen europäischen Ländern. Darunter leidet die

Versorgung für Mutter und Kind rund um die Geburt.

Eine flächendeckende Versorgung mit guter und sicherer

Geburtshilfe ist nach Auffassung des DHV in Deutschland vor allem

dann möglich, wenn die Finanzierung der klinischen Geburtshilfe

nachhaltig gesichert ist und der Arbeitsplatz Klinik für Hebammen

wieder attraktiver wird. Dafür sind strukturelle Veränderungen

notwendig.

Der Deutsche Hebammenverband schlägt dafür folgende weitergehende

Maßnahmen vor:

1. Schwangere und Gebärende müssen flächendeckend eine sichere und

frauenzentrierte geburtshilfliche Versorgung vorfinden.

2. Vorhaltekosten der Geburtshilfe sollten berücksichtigt werden:

Auch wenn keine Geburt stattfindet, muss der Kreißsaal mit Personal

besetzt sein.

3. Für die Patientensicherheit von Mutter und Kind ist die

international übliche sogenannte Eins-zu-eins-Betreuung einzuführen.

4. Die räumliche Situation in den Kreißsälen ist dem tatsächlichen

Bedarf anzupassen.

5. Die physiologische Geburt muss in Kliniken gefördert werden.

6. Zusätzliche geburtshilfliche Notfallambulanzen bzw. ein

geburtshilflich-gynäkologischer kassenärztlicher Notdienst sollen

eingerichtet werden.

7. Alle durch Hebammen erbrachten Leistungen müssen vergütet und

berufsfremde Tätigkeiten vermieden werden.

8. Hebammenpotenziale sollen genutzt und neue Arbeitsplatzmodelle

geschaffen werden.

9. Hebammen sollen in leitende Tätigkeiten: Hebammen haben eine

Schlüsselfunktion für die Gesundheit von Mutter und Kind. Das muss in

den Organisationsstrukturen und Leitungsfunktionen einer Klinik

gespiegelt werden.

10. In allen Kliniken muss ein interprofessionelles und nachhaltiges

Fehlermanagement in der Geburtshilfe umgesetzt werden.

Das Zehn-Punkte-Papier „Geburtshilfliche Versorgung in den

Kliniken flächendeckend sicherstellen, Hebammenpotenziale nutzen!“

sowie eine Stellungnahme des DHV zur Anhörung im Gesundheitsausschuss

im Deutschen Bundestag finden Sie unter

www.hebammenverband.de/standpunkte/verband-und-berufspolitik/

