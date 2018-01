Die Kindernothilfe startet mit neuem Vorstandsmitglied ins Jahr

Die Kindernothilfe beginnt das neue Jahr mit

einem neuen Vorstandsmitglied: Carsten Montag (42) übernimmt ab

sofort die Verantwortung für die Programm- und Auslandsarbeit der

international tätigen Kinderrechtsorganisation. Damit ist der

Vorstand um Vorsitzende Katrin Weidemann und Jürgen Borchardt,

Vorstand Finanzen und Verwaltung, wieder komplett und gut für die

Zukunft aufgestellt.

Carsten Montag übernimmt die Aufgabe von Christoph Dehn, der sich

nach fast sechsjähriger Vorstandstätigkeit Ende des Jahres in den

Ruhestand verabschiedet hat. „Ich freue mich auf das Team der

Kindernothilfe und die neuen Herausforderungen in Duisburg und

weltweit. Was gibt es Schöneres, als sich für Kinder und ihre Rechte

einzusetzen“, so Carsten Montag.

Diplom-Pädagoge Carsten Montag kommt vom Forum Ziviler

Friedensdienst e.V. (forumZFD), wo er zuletzt als Vorstandsmitglied

tätig war.

„Carsten Montag wird mit seiner Persönlichkeit und seiner

Expertise eine Bereicherung für die Kindernothilfe sein“, freut sich

Katrin Weidemann über den Neuzugang. Sowohl Carsten Montag als auch

Jürgen Borchardt übernehmen neben ihren fachlichen

Vorstandsfunktionen auch die stellvertretende Leitung der

Kindernothilfe. Die Kindernothilfe setzt sich seit 1959 weltweit für

Not leidende Kinder ein. Sie fördert fast 2 Millionen Kinder und ihre

Familien in nachhaltigen Projekten der Entwicklungszusammenarbeit und

durch Humanitäre Hilfe. Für den verantwortungsvollen Umgang mit

Spendengeldern trägt sie das DZI-Spenden-Siegel und wurde mehrfach

für die transparente Berichterstattung ausgezeichnet.

Pressekontakt:

Angelika Böhling,

Pressesprecherin

Telefon: 0203.7789-230

Original-Content von: Kindernothilfe e.V., übermittelt durch news aktuell