Die Linke in der Bringschuld/Von der Leyens Zukunftskonferenz braucht alternative Konzepte zur heutigen EU, meint Uwe Sattler

Es ist Ursula von der Leyens Leuchtturmprojekt. Um nicht weniger

als die Zukunft der Europäischen Union soll es in den zweijährigen

Konsultationen gehen, die von der EU-Kommissionschefin vorgeschlagen und am

Mittwoch als Projektentwurf vorgestellt wurden. Neben der “offiziellen Politik”

sollen es vor allem die Bürgerinnen und Bürger sein, die die Agenda bestücken.

Zwar gibt es zu Ablauf, Zielen und Verbindlichkeit noch mehr Fragen als

Antworten. Aber immerhin, es wird darüber geredet, ob EU-Europa eine Perspektive

hat. Und wenn ja, welche. Was am Ende der Konferenz stehen wird, ist offen. Das

letzte große Zukunftsprojekt, das die EU-Spitze den Europäern vorlegte, war der

Verfassungsvertrag von 2004. Der fiel in Volksabstimmungen durch, kam als

Lissabonner Vertrag durch die Hintertür zurück und stellte die EU vollends auf

neoliberalen Grund. Gerade deshalb ist die Linke in der Zukunftskonferenz

gefordert – und zugleich herausgefordert. Denn mit der Frage nach der

Perspektive der EU ist der “Grundkonflikt” der Linken aufgerufen: Wie hältst du

es mit der Integration? Wie auch immer dies beantwortet wird – die EU-kritischen

Kräfte werden sich positionieren müssen. Mit Vorschlägen, die zu schnellen

Änderungen in Bereichen wie Sozialpolitik oder Migration führen können. Und mit

Ideen, wie die EU auf eine andere vertragliche Basis gestellt werden kann. Damit

sie in der Zukunft eine andere ist als heute.

Pressekontakt:

neues deutschland

Redaktion

Telefon: 030/2978-1722

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/59019/4499775

OTS: neues deutschland

Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell