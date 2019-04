Die moderne Verwaltung ist digital – DocuWare bringt vorkonfigurierte Lösung für Kommunen auf den Markt

Mit DocuWare für Kommunen präsentiert DocuWare,

Anbieter von Lösungen für Dokumenten-Management und

Workflow-Automation, eine maßgeschneiderte Lösung für die

Rechnungsverarbeitung in der Öffentlichen Verwaltung. Amtsleiter und

Mitarbeiter/-innen der Verwaltung gewinnen eine umfassende Sicht auf

Vorgänge, können Dienstwege sowie Amtsverfahren automatisieren und

alle Unterlagen rechtskonform zentral archivieren.

Rechnungen abzeichnen, sachlich und rechnerisch prüfen,

Auszahlungsanordnungen erstellen und Zahlungen buchen – Aufgaben, die

in jedem Rathaus zur täglichen Routine gehören. In vielen

Amtsgebäuden befinden sich die Rechnungen noch in Umlaufmappen; Prüf-

und Anordnungsverfahren nehmen viel Zeit in Anspruch und durch die

manuelle Bearbeitung treten Fehler auf. DocuWare für Kommunen zum

Thema Rechnungsverarbeitung wurde gemeinsam mit Mitarbeitern aus

Gemeindeverwaltungen in ganz Deutschland speziell für die Ansprüche

in Rathäusern entwickelt. Die Lösung automatisiert den gesamten

Rechnungsprozess und stellt die GoBD-konforme Aufbewahrung aller

gängigen Rechnungsformate sicher. Dies ist durch die Neuregelung des

§ 2b UStG für Kommunen von großer Bedeutung, denn spätestens mit dem

Ende der Übergangsfrist zum 31.12.2020, wenn Kommunen

umsatzsteuerpflichtig sind, müssen sie Rechnungen elektronisch

aufbewahren.

Durch vorkonfigurierte Vorlagen schnell einsetzbar

Die Digitalisierung der Arbeitsabläufe macht den Umstieg auf

digitale Akten sehr einfach. Und eine einfache Implementierung und

intuitive Benutzerführung lassen Verwaltungen jeder Größe schnell

produktiv arbeiten. Einen besonders hohen Stellenwert hat zudem die

einfache Integration mit anderen Anwendungen.

Die Rechnungsverarbeitung erfolgt vom Erfassen bis zum Buchen

durchgängig digital. Rechnungen jeden Formats werden einheitlich

erfasst, automatisch ausgelesen und auf den digitalen Dienstweg

gegeben. Die Mitzeichnung, Prüfung und Freigabe können sowohl am

Desktop-PC als auch am Tablet oder Smartphone erfolgen. Außenstellen

wie Kindergärten, Schulen, der Bauhof, die Feuerwehr oder auch

Planungsbüros lassen sich somit direkt in die sachliche und

rechnerische Prüfung einbinden. Auszahlungsanordnungen werden im

vertrauten Finanzfachverfahren erstellt, automatisch mit der Rechnung

abgelegt und digital rechtskonform signiert. Dank intelligenter

Schutzmechanismen wie Zugriffsberechtigung bis auf Dokumentebene

werden die Anforderungen der DSGVO erfüllt. Und auf Knopfdruck stehen

alle zusammengehörigen Informationen den berechtigten

Mitarbeiter/-innen am Bildschirm zur Verfügung.

„Die Nachfrage nach vorkonfigurierten Lösungen nimmt stark zu“,

begründet DocuWare-Geschäftsführer Max Ertl die Entwicklung von

fertigen Paketen für spezielle Anwendungsfälle. „Das belegen bereits

unsere in 2018 auf den Markt gebrachten Systemen für einzelne

Prozesse wie Rechnungsverarbeitung und Personalmanagement. Neben den

finanziellen und organisatorischen Vorteilen kommt ihnen zugute, dass

sie dank fertiger Konfigurationen schnell einsetzbar sind und keine

langwierigen professionellen Dienstleistungen erfordern.“

Über DocuWare

DocuWare-Lösungen für intelligente Dokumentenverwaltung und

digitale Workflows verleihen Mitarbeiterproduktivität und

Business-Performance neue Dynamik. Als leistungsstarke Cloud-Dienste

ermöglichen sie die Digitalisierung, Automatisierung und

Transformation aller Geschäftsprozesse, ohne Kompromisse. DocuWare

ist in 90 Ländern vertreten, mit Hauptsitz in Deutschland und den

USA.

