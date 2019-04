„Ansturm des frei mäandernden Geldes der Finanzmärkte auf die Immobilienmärkte“: Nürnbergs Oberbürgermeister Maly über neue kommunale Herausforderungen / Themenwoche Kommunalpolitik in der drehscheibe

Davon ist der langjährige Nürnberger

Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly überzeugt: Die Kommunalpolitik

steht vor neuen großen Herausforderungen. „Wir haben uns 20 Jahre

lang mit dem Problem des fehlenden Geldes befasst, die nächsten 20

Jahre werden wir uns mit knapper werdendem Platz beschäftigen“, sagt

er der drehscheibe, dem Magazin für Lokaljournalisten der

Bundeszentrale für politische Bildung/bpb. Einen Grund für die

Teuerungen auf dem Wohnungsmarkt sieht er im „Ansturm des frei

mäandernden Geldes der Finanzmärkte auf die Immobilienmärkte“.

Wohnungsbau, Verkehrspolitik, Grün in der Stadt seien die wichtigsten

Anliegen der Bürger in den Kommunen.

Zum Verhältnis Medien und Kommunalpolitik meint Maly: „Früher war

es einfach: Da gab es die Kommunalpolitiker und die

Lokaljournalisten. Untereinander hat man diese Deutungshoheit über

das politische Geschehen verhandelt. Diese Zeit ist vorbei und kommt

auch nie wieder.“ In Bezug auf die steigende Bedeutung von Internet

und Social Media sagt Maly: „Es gibt heute andere Medien, die

ebenfalls um die Deutungshoheit ringen, ob man will oder nicht.

Deshalb stellt sich die Frage, wie man mit diesen

Verlautbarungsportalen, die ja oft keinem Redaktionsstatut

unterstehen, keiner speziellen journalistischen Ethik, umgeht.“

Das Interview ist Teil der Themenwoche Kommunalpolitik der

drehscheibe. Eine Woche lang, bis zum 5. April, wartet das Magazin

für Lokaljournalisten auf der Internetseite www.drehscheibe.org

täglich mit Interviews, Blitztipps für lokale Umsetzungen und

Hintergrundbeiträgen auf.

Ob fehlende Kita-Plätze, marode Straßen, schrumpfender

Einzelhandel, mangelhafte medizinische Versorgung oder nicht

bezahlbarer Wohnraum: Kommunalpolitik beginnt vor der Haustür. In den

Kommunen spiegeln sich alle Themen der Bundes-, Landes- und

Europa-Politik wider. Mit der Themenwoche lotet die drehscheibe aus,

wo sich in dieser Gemengelage Lokaljournalisten wiederfinden. Welche

Aufgaben hat der Lokaljournalismus bei der Vermittlung von

Kommunalpolitik in Zeiten von Digitalisierung und Social Media?

Alle Beiträge finden Sie unter

www.drehscheibe.org/themenwoche-kommunalpolitik.html

