Die neue Küferei von Kloster Irsee: Projekt der „Architektouren 2021“

?Architektur gestaltet Zukunft? lautet das diesjährige Motto des bundesweiten Tags der Architektur, in dessen Rahmen im Freistaat die ?Architektouren? der Bayerischen Architektenkammer stattfinden.

In Kloster Irsee hat diese Zukunft einen Namen: Die Neue Küferei! ?Die Wurzeln unseres Erweiterungsbaus reichen zurück bis zum Wirtschaftshof der einstigen Benediktinerabtei Irsee. Die Fertigstellung des Neubaus mit geräumigem Gartensaal, Gästezimmern und einer großzügigen Freianlage schlägt ein neues Kapitel in der öffentlichen Nutzung der historischen Klostergebäude als Tagungs-, Bildungs- und Kulturzentrum des Bezirks Schwaben auf?, zeigt sich Bezirkstagspräsident Martin Sailer überzeugt. Denn ?wir haben die barrierefreie Zugänglichkeit des barocken Campus verbessert, wir haben den Aspekt des ökologisch nachhaltigen Wirtschaftens im historischen Ambiente gestärkt und wir haben eine sensible Erweiterung im denkmalgeschützten Baubestand von Kloster Irsee realisiert?, erläutert der schwäbische Bezirkstagspräsident, der zugleich Vorsitzender des Irsee-Werkausschusses ist.

Einen Überblick über alle für die ?Architektouren 2021? ausgewählten Projekte findet sich auf der Website der Bayerischen Architektenkammer unter www.byak.de/architektouren. Wenn Sie in der Suchmaske ?Irsee? angeben und auf ?Suchen? klicken, erhalten Sie den Link zur neuen Küferei von Kloster Irsee. Das dort abrufbare, von Auszubildenden des Schwäbischen Bildungszentrums erstellte Projektvideo findet sich zusätzlich unter www.youtube.com/watch?v=jh8_36JCZhE .

?Kloster Irsee ist ein voralpiner Kraftort?, erläutert Werkleiter Dr. Stefan Raueiser die Leitgedanken, die mit der neuen Küferei sichtbar gemacht werden sollen. ?Die doppelte Vergangenheit des Hauses als Reichsstift wie als Anstalt verpflichtet uns in besonderem Maße, moderne Gastlichkeit und barrierefreie Zugänglichkeit einer öffentlichen Einrichtung, denkmalgeschütztes Ambiente und nachhaltiges Wirtschaften zu verbinden. Damit interpretieren wir ein Geschenk der Vergangenheit in Respekt vor seiner Historie und mit dem klaren Auftrag zu verantwortungsvoller Zeitgenossenschaft.?