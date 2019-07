„Die SWR Zeitreise – Nachrichten von damals“ (FOTO)

Mondlandung, FKK und die erste Spielstraße in Karlsruhe: Juli 1969/ Geschichtsreihe mit Moderatorin Alev Seker / 21. Juli, 16 Uhr, SWRFernsehen

Juli 1969: Die Live-Berichterstattung der Mondlandung ist eine

Sternstunde des bundesdeutschen Fernsehens. ARD und ZDF übertragen

live. Neil Armstrong betritt als erster Menschen den Trabanten,

gemeinsam mit Buzz Aldrin hisst er auf dem Mond die amerikanische

Flagge. Und anschließend telefonieren die Astronauten mit dem

US-Präsidenten Richard Nixon. Diese und weitere Geschichten am 21.

Juli um 16 Uhr im SWR Fernsehen.

„Apollo 11“: Bilder der Mondlandung in Saarbrücken Am 21.Juli 1969

in der Innenstadt von Saarbrücken: Die Menschen drängen sich vor den

Geschäften, um die Sondersendungen des Fernsehens zur ersten

Mondlandung zu sehen. Auch im Amerika-Haus an der Hilda-Promenade und

in den Elektroabteilungen der Kaufhäuser stehen die Saarbrücker, die

keine Sendung verpassen wollen, staunend vor den Bildschirmen.

Aus Liebe zum Beruf: Zoodirektor in Karlsruhe zieht Tigerbaby auf

Peter ist ein acht Wochen alter sibirischer Tiger. Im Karlsruher Zoo

geboren und von seiner Mutter Natascha verstoßen, wird die Raubkatze

1969 vom Zoodirektor Dr. Karl Birkmann in seiner Wohnung aufgezogen.

Ein Novum in Deutschland. Alle zwei bis drei Stunden, ob Tag oder

Nacht, bekommt das Tigerbaby von dem Zoodirektor das Fläschchen.

Hackfleisch, Huhn oder Leber vervollständigen das Babymenü des

Tigers.

Tragbare Plattenspieler und Miniradios: Produkte aus Japan erobern

den Markt. Im Südwesten werden Geräte aus Japan immer beliebter. Aus

dem fernöstlichen Land kommen beispielweise die kleinsten Radios der

Welt. In hoher Stückzahl und mit vereinfachter Technik produziert,

werden die Geräte aus Fernost auch für junge Käufer erschwinglich: 10

D-Mark kostet ein Lautsprecher für das Miniradio. Aber auch

hochwertige Präzisionsinstrumente, die den Ansprüchen von

Berufsmusikern genügen, werden vermehrt aus Japan importiert. Sie

kosten viel weniger als vergleichbare europäische Instrumente.

Werbung für Freikörperkultur: Rheinland-Pfalz will den

Jugendschutz wahren Auf den Titelseiten der Zeitschriften werden in

den 1960er Jahren immer häufiger nackte Frauen und Männer abgebildet.

Für die einen wird das als Errungenschaft der Sexualaufklärung

gefeiert, andere finden solche Bilder anstößig. Besonders aber die

Werbekataloge für Urlaube der Freikörperkultur kommen ins Visier der

Behörden. Darin werden nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder

nackt abgebildet. Das Ministerium für Soziales in Rheinland-Pfalz ist

auch für den Jugendschutz zuständig und will die Werbung für die

Freikörperkultur einschränken. Der damalige Sozialminister Heiner

Geißler sieht mit diesen Katalogen das Gesetz gegen jugendgefährdende

Schriften verletzt.

Traumberuf Reiseleiter: Pauschalreisen von Stuttgart nach Ibiza

Vom Flughafen Stuttgart fliegen immer mehr Reisegruppen auf die

Balearen. Ibiza ist bisher eher als „Hippie- und Gammler-Hochburg“

bekannt, so wird sie jedenfalls von dem Reporter der Abendschau

bezeichnet. Dennoch zieht es auch Durchschnittsbürger hin: Vor Ort

werden die Touristen aus Stuttgart von einem Reiseleiter abgeholt und

durch den zweiwöchigen Urlaub begleitet. 500 Mark kostet der

Pauschalurlaub inklusive Vollpension und Flug. Für den Reiseleiter

sind die Arbeitstage lang: 16 Stunden, denn auch beim geselligen

Abend in der Finca, mit Sangria und Landwein, muss er dabei sein.

Straße für Kinder statt Autos: erste Spielstraße in Karlsruhe

eröffnet Mit einem rauschenden Kinderfest wird im Juli 1969 in der

Karlsruher Oststadt eine Spielstraße eröffnet. Eine bis dahin

vielbefahrene Hauptverkehrsader zwischen der Ost- und der Innenstadt

wird für die Autos gesperrt. Stattdessen stehen hier nun Schaukeln,

Rutschbahn und Kinderkarussell auf einer Fläche von 4500

Quadratmetern. Dieses Projekt ist nach Meinung der Fachleute in

dieser Form das erste im Bundesgebiet. Es ging aus einem Wettbewerb

unter Studenten der Karlsruher Universität hervor. Oberbürgermeister

Günther Klotz erläutert im Interview, dass Spielstraßen dem

Autoverkehr abgerungen werden müssten.

Vom Beruf zum Hobby: Goldwaschen in Speyer Im Juli 1969 ist

Goldwaschen im Rhein eine romantische Freizeitbeschäftigung. Der

letzte hauptberufliche Rhein-Goldwäscher hieß Johann Ganninger und

lebte in Speyer. Er starb 1896. Die numismatische Gesellschaft

seiner Heimatstadt hält die Tradition hoch und sucht mit den Mitteln

der Goldwäscher aus dem 19. Jahrhundert nach Rheingold. Der Ertrag

ist zu vernachlässigen, die Freude am gemeinsamen Hobby aber umso

größer.

Die Geschichtsreihe

Was war vor 50 Jahren für die Menschen im Südwesten wichtig, was

hat sie beschäftigt, worüber haben sie sich aufgeregt oder gefreut?

Was war los in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, in der Kultur und

im Sport? Und welchen interessanten Menschen sind die Reporter damals

begegnet? Moderatorin Alev Seker nimmt die Zuschauer einmal im Monat

mit auf eine Zeitreise in die Vergangenheit. Manches hat sich seitdem

geändert, anderes ist uns heute noch vertraut. Und Veränderungen, die

damals ihren Anfang nahmen, wirken bis heute nach. Manche

Industriezweige, die 1969 noch wirtschaftlich bedeutend waren, sind

weitgehend verschwunden, die Frauen heute haben ein ganz anderes

Standing. Mit Neugier und Augenzwinkern schaut die neue Reihe auch

auf manche Kuriosität zurück.

Sendung

„SWR Zeitreise – Nachrichten von Damals“ vom Juli 1969 wird am21.

Juli 2019 um 16 Uhr im SWR Fernsehen gezeigt.

