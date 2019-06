Dienstleistungsbereich im 1. Quartal 2019: Umsatz- und Beschäftigungsrekord für Monate Januar bis März

Die Umsätze in ausgewählten

Dienstleistungsbereichen (siehe unten) lagen im 1. Quartal 2019

kalender- und saisonbereinigt um 3,5 % höher als im 1. Quartal 2018.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach ersten Berechnungen

weiter mitteilt, wurde damit der höchste Stand eines 1. Quartals seit

Beginn der Erfassung im Jahr 2003 erreicht. Im Vergleich zum

Vorquartal blieb der bereinigte Umsatz annähernd konstant. Die

saisonbereinigte Beschäftigtenzahl in ausgewählten

Dienstleistungsbereichen nahm im Vergleich zum 1. Quartal 2018 um 1,8

% zu und erreichte ebenfalls einen neuen Höchststand. Gegenüber dem

4. Quartal 2018 stieg sie um 0,4 %.

Etwa jede fünfte in Deutschland beschäftigte Person ist in den

einbezogenen Dienstleistungsbereichen tätig. Die dazu gehörenden

Branchen erbringen zusammen rund ein Drittel der Bruttowertschöpfung

im unternehmerischen – das heißt nichtstaatlichen –

Dienstleistungsbereich in Deutschland.

Deutliches Umsatzplus bei Public-Relations- und

Unternehmensberatung, Minus in der Luftfahrt

Den bedeutendsten Umsatzanstieg gegenüber dem Vorjahresquartal

verzeichnete – kalender- und saisonbereinigt – der Bereich

Public-Relations- und Unternehmensberatung mit +7,4 %. Dieser

Teilbereich zählt zu den freiberuflichen, wissenschaftlichen und

technischen Dienstleistungen, deren bereinigte Umsätze gegenüber dem

Vorjahresquartal um 4,0 % gestiegen sind. Einen Umsatzrückgang gab es

dagegen in der Luftfahrt: Dort hat sich der bereinigte Umsatz

gegenüber dem Vorjahresquartal um 9,4 % vermindert, was vor allem

durch Rückgänge in der Personenbeförderung erklärt wird.

Die ausgewählten Dienstleistungsbereiche umfassen:

* Verkehr und Lagerei (zum Beispiel Landverkehr auf Straße und

Schiene (einschließlich Transport in Rohrfernleitungen), Schifffahrt,

Luftfahrt, Lagerei sowie sonstige Dienstleistungen für den Verkehr

(unter anderem Betrieb von Verkehrswegen, Bahnhöfen, Flughäfen sowie

Post-, Kurier- und Expressdienste))

* Information und Kommunikation (zum Beispiel Verlagswesen,

Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und Musik, Kinos,

Rundfunkveranstalter, Telekommunikation sowie

Informationsdienstleistungen)

* Freiberufliche und technische Dienstleistungen (zum Beispiel

Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Architektur- und

Ingenieurbüros, technische, physikalische und chemische Untersuchung,

Unternehmensberatung, Werbung und Marktforschung, Design, Fotografie

sowie Dolmetschen)

* Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen (zum Beispiel Vermittlung

und Überlassung von Arbeitskräften, Reisebüros und Reiseveranstalter,

private Wach- und Sicherheitsdienste, Gebäudereinigung, Detekteien,

Call-Center sowie Messe- und Kongressveranstalter).

Alle Indizes der ausgewählten Dienstleistungsbereiche beziehen

sich mit der Veröffentlichung der Ergebnisse für das 1. Quartal 2019

auf das Basisjahr 2015.

Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitere

Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des

Statistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de zu finden.

Weitere Auskünfte:

Dienstleistungen, Telefon: +49 (0) 611 / 75 35 35,

www.destatis.de/kontakt

Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:

Statistisches Bundesamt

Pressestelle

Telefon: +49 611-75 34 44

E-Mail: presse@destatis.de

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell