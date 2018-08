Digitalisierung klappt nur mit der richtigen Führungskraft

Digitale Technologien entwickeln sich rasant

weiter – um einiges schneller als der Mensch sich anpassen kann – und

verlangen den Fachkräften in ihrem Arbeitsalltag einiges ab. Vor

diesem Hintergrund wird der Führungsstil wichtiger denn je. Aber wie

sieht richtige Führung im Zuge der Digitalisierung aus? Deutschlands

Fachkräfte haben jedenfalls klare Vorstellungen davon, wie sie

geführt werden möchten. 94 Prozent bevorzugen eine Führungskraft, die

als Vorbild dient, eine Vision vermittelt und ihre Mitarbeiter

motiviert – auch transformationaler Führungsstil genannt. Ebenso

erwünscht sind Vorgesetzte, die konkrete Ziele formulieren und

konstruktive Rückmeldungen geben (strategische Führung, 88 Prozent)

sowie wertorientiert handeln und Selbstständigkeit fördern (ethische

Führung, 84 Prozent). Das haben die Online-Jobplattform StepStone und

das Kienbaum Institut @ ISM, die Forschungseinrichtung von Kienbaum,

in einer Studie unter 13.500 Fach- und Führungskräften

herausgefunden. Die Untersuchung zeigt, wie Führungskräfte sich

selbst sehen und wie sie von ihren Mitarbeitern bewertet werden.

Die meisten Chefs „kommandieren“

Die Studie zeigt: Treffen transformationale und strategische

Führung auf digitale Führungskompetenz, steigen Innovationsleistung

und Work Engagement der Mitarbeiter. Allerdings stellt die Mehrheit

aller Fachkräfte ihrem Chef ein eher schlechtes Zeugnis aus. Nur 29

Prozent sehen in ihrem Vorgesetzten eine strategische Führungskraft.

Noch weniger (21 Prozent) geben an, transformational geführt zu

werden. Der Aussage, ihr Chef führe ethisch, stimmt nicht mal jede

zehnte Fachkraft zu. Stattdessen gibt mehr als die Hälfte aller

Befragten an, von einem direktiven Vorgesetzten geführt zu werden –

also von einem Chef, der von seinen Mitarbeitern erwartet, dass sie

seinen Anweisungen strikt Folge leisten. „Die Digitalisierung und die

sich wandelnden Märkte zwingen Unternehmen dazu, ihre

Organisationsstrukturen neu zu denken. Hierbei sind es vor allem

Führungskräfte, die sich neu aufstellen müssen. Der alte Führungstyp,

der Aufgaben strikt anordnet und Mitarbeiter streng überwacht, kommt

immer seltener vor“, sagt Dr. Sebastian Dettmers, Geschäftsführer bei

StepStone. „Führungskräfte müssen effektiv und menschenorientiert

führen, auf ihre Mitarbeiter eingehen und deren individuellen

Bedürfnisse und Entwicklung berücksichtigen.“

Selbst- und Fremdwahrnehmung stimmen nicht überein

Die gemeinsame Untersuchung von StepStone und Kienbaum zeigt, dass

Führungskräfte sich deutlich positiver sehen als sie von ihren

Mitarbeitern tatsächlich bewertet werden: Der Großteil aller

befragten Vorgesetzten sieht sich als strategische, ethische und

transformationale Führungskraft. Direktiv zu sein, behaupten dagegen

nur wenige befragte Chefs. „Der Unternehmenserfolg hängt maßgeblich

von Führungskräften ab, die sich ihres Führungsverhaltens sehr

bewusst sind und reflektieren, welchen Einfluss – positiv wie negativ

– dieses auf ihre Mitarbeiter und die Organisation hat“, sagt Walter

Jochmann, Geschäftsführer von Kienbaum. „Es gibt nicht den einen

Führungsstil mit Erfolgsgarantie – differenzierte Führungsmodelle,

die auf die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeiter und

Besonderheiten der Organisation gleichermaßen eingehen, sind der

Schlüssel.“

Die komplette Studie als Whitepaper finden Sie hier zum Download:

https://www.stepstone.de/ueber-stepstone/knowledge/fuehren/

Über die Studie „Die Kunst des Führens in der digitalen

Revolution“

In der vorliegenden Studie untersuchen die Managementberatung

Kienbaum und die Online-Jobplattform StepStone den Veränderungsgrad

von Führung im Zuge der Digitalisierung der Arbeitswelt. Für die

Studie haben StepStone und Kienbaum im ersten Quartal 2018 eine

Online-Befragung durchgeführt, an der rund 13.500 Fach- und

Führungskräfte teilgenommen haben. Darunter waren rund 3.600

Abteilungs- oder Teamleiter und rund 1.300 Bereichs- oder

Geschäftsleiter.

Über StepStone

Mit StepStone finden Menschen ihren Traumjob. StepStone

beschäftigt mehr als 3.000 Mitarbeiter und betreibt neben

www.stepstone.de Online-Jobplattformen in weiteren Ländern. Das 1996

gegründete Unternehmen ist eine Tochter der Axel Springer SE.

Über Kienbaum

Kienbaum Consultants International ist eine Personal- und

Managementberatung, die den Menschen in den Mittelpunkt ihres

Beratungsportfolios stellt. Das Unternehmen ist darauf spezialisiert,

Menschen in Organisationen zu bewegen und so Veränderungen zum Erfolg

zu führen. Kienbaum ist in den Geschäftsfeldern Executive Search,

Human Capital Services, Change- und Organisations-Beratung und

Kommunikation tätig. Dabei greifen die interdisziplinären Teams auf

jahrzehntelange Beratungserfahrung, fundiertes Branchen-Know-how und

die anwendungsorientierten wissenschaftlichen Erkenntnisse des

Kienbaum-Forschungsinstituts zurück. Kienbaum wurde vor mehr als 70

Jahren in Deutschland gegründet und wird heute als Familien- und

Partnerunternehmen geführt. Das Beratungsunternehmen unterhält neben

seinem Hauptsitz in Köln Standorte in 15 Ländern auf vier

Kontinenten. www.kienbaum.com

Pressekontakt:

StepStone Presseteam

Telefon: (0211) 93493- 5731/-5715/-5529

E-Mail: presse@stepstone.de

www.stepstone.de

Original-Content von: StepStone.de, übermittelt durch news aktuell