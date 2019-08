DKMS Schulprojekt startet ins neue Jahr – Themenwoche im Media Center

Unter dem Motto „Dein Typ ist gefragt“ lädt die

DKMS gemeinnützige GmbH alle Gymnasien, Gesamtschulen und Beruflichen

Schulen in Deutschland dazu ein, sich im Kampf gegen Blutkrebs zu

engagieren und erhält dabei große Unterstützung aus der

Landespolitik.

Die DKMS informiert auf rund 1.000 Veranstaltungen jährlich

Schüler und Schülerinnen zum Thema Blutkrebs und Stammzellspende. In

diesem Jahr haben sich auf über 440 Schulaktionen bereits 50.300

junge Menschen als potenzielle Lebensretter registrieren lassen. Zu

Beginn des neuen Schuljahrs haben alle weiterführenden Schulen erneut

die Möglichkeit, eine Registrierungsaktion durchzuführen. Erstmals

bietet die DKMS dabei auf Wunsch anschauliches Lehrmaterial zur

Vorbereitung im Unterricht an.

„Wir freuen uns sehr über die große Unterstützung unserer

Schuloffensive auf der politischen Seite. Hochrangige Politiker aus

den jeweiligen Bundesländern konnten wir als Schirmherren gewinnen“,

sagt Andrea Autenrieth, Projektleiterin des DKMS-Schulprojekts.

Zum Schulstart in Nordrhein-Westfalen am 28. August feiert die

DKMS dazu das 15-jährige Bestehen des Schulprojekts im

bevölkerungsreichsten Bundesland. Zusammen mit Bildungsministerin

Yvonne Gebauer wendet sich die DKMS dabei an hunderte von

Schuldirektoren, Landräte und Bürgermeister und andere Entscheider,

um auf das lebenswichtige Thema aufmerksam zu machen und führt

zusammen mit der DKMS das Schulsiegel ein, mit dem das Engagement von

Schulen öffentlichkeitswirksam gewürdigt werden soll.

„Ich habe mich selbst vor einigen Jahren bei einer Aktion einer

Schule registrieren lassen und war erstaunt, mit welch geringem

Aufwand man den ersten Schritt tun kann, um vielleicht einmal einem

Menschen das Leben retten zu können“, erklärte Yvonne Gebauer bei

einem Treffen mit der DKMS. „Junge Menschen engagieren sich gerne,

wenn sie konkret helfen können. Deshalb freue ich mich, wenn

möglichst viele Schulen in NRW mitmachen und daraus viele zweite

Lebenschancen für betroffene Patienten entstehen.“

Unser weiteres Programm im DKMS Media Center:

Am 27.8. ein Experten-Talk zum Schulprojekt mit Andrea Autenrieth,

Projektleiterin Schule bei der DKMS.

Am 28.8. die Geschichte des kleinen Patienten Carlos, der vor

wenigen Wochen seinen ersten Schulstart hatte.

Am 29.8. Geschichten und Hintergründe zu unserem

Volunteer-Projekt, mit dem wir junge, engagierte Menschen dazu

ausbilden, Registrierungsaktionen an Schulen oder Universitäten zu

betreuen.

Am 30.8. gibt es zum Abschluss der Themenwoche ein Interview mit

Dr. Jürgen Heilemann, der als Lehrer seit vielen Jahren engagiert

gegen den Blutkrebs kämpft und Teil unseres Faltblatts für Lehrer

ist.

Alle Informationen und Geschichten finden Sie in unserem Media

Center auf https://mediacenter.dkms.de

Pressekontakt:

Kommunikation

DKMS gGmbH

0221 – 94 05 82 3311

presse@dkms.de

https://mediacenter.dkms.de

Original-Content von: DKMS gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuell