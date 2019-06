Dokumentarfilm im Ersten: „Lea Tsemel, Anwältin“ (FOTO)

Jüdische Menschenrechtlerin im Porträt am 10. Juli um 22:45 Uhr imErsten

Seit über 50 Jahren führt Israels Siedlungspolitik auf der einen

und die Wei-gerung der Palästinenser Israel als Staat anzuerkennen

auf der anderen Sei-te zu blutigen Auseinandersetzungen. Inmitten

dieses Konflikts und des von Israel beanspruchten Gebiets kämpft die

jüdische Anwältin Lea Tsemel für Gerechtigkeit, Gleichheit,

Vorurteilsfreiheit und die Unschuldsvermutung – auch für die

palästinensische Minderheit. Rachel Leah Jones und Philippe Bellaiche

haben für die israelisch-kanadische Dokumentarfilm „Lea Tsemel,

Anwältin“ in Koproduktion mit SWR und NDR die Menschenrechtlerin ein

Jahr lang bei der Verteidigung des 13-jährigen Ahmad begleitet.

Dessen Fall veranschaulicht das Dilemma des nationalen Konflikts. Zu

sehen am Mitt-woch, 10. Juli um 22:45 Uhr in der Reihe Dokumentarfilm

im Ersten.

Im Namen der Gerechtigkeit

Lea Tsemel geht es um den Menschen und seinen Anspruch auf eine

faire Behandlung – egal wer er ist, woher er kommt und was er getan

hat. Die 74-Jährige verteidigt politische Gefange-ne, Feministinnen

und Fundamentalisten, friedliche Demonstranten, bewaffnete Militante

und Kinder, die durch Diskriminierung radikalisiert, von Opfern zu

Tätern werden. Kinder wie der 13-jährige Ahmad, dessen Fall Dreh- und

Angelpunkt der Dokumentation ist. Dem Palästinenser-jungen wird eine

mörderische Messerattacke zur Last gelegt.

Die Menschenrechtsanwältin und ihr schwierigster Fall Die Flure

des Gerichts werden zum Schauplatz. Lea Tsemel tritt nach jedem

Verhandlungstag vor die Presse, in direkter Konfrontation mit dem

Staatsanwalt, während vor dem Gerichtsge-bäude palästinensische

Frauen gegen eine rassistische israelische Justiz demonstrieren. Der

Dokumentarfilm zeigt Tsemel außerdem im Gespräch mit den Angehörigen

und bei der vertrau-lichen Beratung mit ihrem Ko-Verteidiger Tareq

Barghout. Die Zusammentreffen mit Ahmad im Gerichtsgebäude werden

durch Animationen verfremdet, um sein Persönlichkeitsrecht zu

schützen.

Beispielhaft für den Nahostkonflikt: der Fall Ahmad

TV-Archivmaterial aus israelischen Nachrichtensendungen zeigt, wie

beispielhaft für das Drama des Nahostkonflikts beide politischen

Lager den Fall Ahmad für ihre Zwecke instrumentalisieren: Für die

Israelis ist Ahmad ein Terrorist, egal wie jung er ist. Für die

Palästinenser ist er ein will-kommenes Opfer, um die Methoden der

Israelis anzuprangern. Geleakte Bilder einer Überwa-chungskamera

belegen die brutalen Verhörmethoden der israelischen Polizei.

Hintergründe zum Film

„Lea Tsemel, Anwältin“ ist eine israelisch-kanadische Produktion

in Koproduktion mit dem SWR und NDR. Die Dokumentarfilmer Rachel Leah

Jones und Philippe Bellaiche haben die Menschenrechtsanwältin über

den Zeitraum eines Jahres be-gleitetet und sowohl privates als auch

historisches Archivmaterial gesammelt. Damit zeichnen sie parallel zu

dem Geschehen um Ahmads Prozess Tsemels privaten und beruflichen

Werdegang nach und stellen die Frage, welchen Preis sie persön-lich

für ihren Kampf um Gerechtigkeit bezahlt. Antworten geben auch ihr

Ehemann und ihre beiden Kinder. Im Januar 2019, kurz nach der

Weltpremiere des Films auf dem Sundance Film Festival, wurde der

Anwalt Tareq Barghout festgenommen. Nach einem Monat

geheimdienstlicher Verhöre, mit Maulkorberlass und Verweige-rung

eines Rechtsbeistands, hat er seine eigenen Plädoyerverhandlungen

eingelei-tet. Er wurde wegen Schießens auf israelische Ziele

angeklagt, wartet aber noch auf das Urteil. Lea Tsemel ist jetzt auch

seine Anwältin.

Sendung:

Ausstrahlung ist am Mittwoch, 10. Juli 2019, um 22:45 Uhr im

Ersten.

Dokumentarfilm im Ersten

Anhand herausragender Biografien greift der Dokumentarfilm im

Ersten relevante und aktuelle gesellschaftliche Diskurse auf, stellt

grundlegende Fragen, ermöglicht vertiefende Einblicke und beleuchtet

kaum sichtbare Hintergründe. Eine weitere SWR Produktionen für den

Dokumentar-film im Ersten stellt am 24. Juli 2019 das Wirken des

berühmtesten Entschädigungsspezialisten der USA, Ken Feinberg, vor

(„Spielen Sie Gott, Mr. Feinberg?“). Am 7. August steht Letizia

Bat-taglias Lebenswerk im Fokus. Die italienische Fotografin

dokumentiert seit über 40 Jahren die Verbrechen der Mafia („Shooting

the Mafia“ OT). Jeweils um 22:45 Uhr im Ersten.

