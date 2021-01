Doppelte Sicherheit: Solenal bietet Kombi-Schnelltest für SARS-CoV-2 und Influenza A+B

Das Bundesarbeitsministerium will die Vorkehrungen gegen die Corona-Pandemie verstärken. Bund und Länder haben vereinbart, die Teststrategie auszubauen – auch in Betrieben. Antigen-Schnelltests sollen Infektionen schneller erkennen, Unternehmen und Mitarbeiter besser schützen und damit auch die Ausbreitung von Infektionen verhindern. Die Solenal GmbH ( http://www.solenal.com ) bietet hierfür jetzt einen Kombi-Schnelltest, der doppelte Sicherheit verspricht, da er zuverlässig auf Antigene von SARS-CoV-2 sowie Influenza A+B prüft. Der Test ist einfach anzuwenden und führt sicher und schnell zum Ergebnis.

„Antigen-Schnelltests sollten im Idealfall mindestens einmal wöchentlich in Unternehmen zur Anwendung kommen, wenn die Belegschaft aus regelmäßig anwesenden Beschäftigten besteht und die Regeln zum Mindestabstand nicht eingehalten werden können“, erklärt Dr. Martin Nemec M.Sc.; M.Sc., Chief Knowledge Officer der Solenal GmbH.

Test löst häufige Ungewissheit: COVID-19 oder Influenza A+B?

Der von der Solenal GmbH, Spezialist für rein nachhaltige alkoholfreie Desinfektionslösungen, angebotene „Covid-19/Influenza A+B Antigen Kombi-Test“ ist für diese Prüfzwecke besonders sinnvoll, da die Symptome einer respiratorischen Virusinfektion aufgrund von SARS-CoV-2 und Influenza Ähnlichkeiten aufweisen können und deshalb in zahlreichen Fällen die Diagnose nicht sofort eindeutig ist.

Dieser Schnelltest von Solenal ist auf der BfArM-Liste registriert und zudem CE-zertifiziert. Der Test ist ein Seitenstrom-Immunoassay zum qualitativen Nachweis der viralen Nukleoprotein-Antigene von SARS-CoV-2, Influenza A und Influenza B. Hierfür muss ein Nasopharyngealabstrich vorgenommen werden.

„Der Kombi-Test findet bei solchen Personen Anwendung, bei denen nach medizinischer Untersuchung der Verdacht auf eine respiratorische Virusinfektion besteht, die Covid-19 ähnelt. In der Regel sind Antigene in Nasen-Rachen-Proben während der akuten Phase der Infektion nachweisbar“, erklärt Dr. Martin Nemec.

Sicher, schnell und einfach zum Ergebnis

Der von Solenal angebotene „Covid-19/Influenza A+B Antigen Kombi Test“ weist eine sehr hohe Genauigkeit und Aussagekraft auf. Er ist zudem einfach in der Handhabung, sodass die Ergebnisse leicht abgelesen werden können. Diese liegen schnell vor, da kein zusätzliches Labor zwischengeschaltet werden muss. Das Ergebnis wird nach ca. 15 Minuten anzeigt.

„Mit Antigentests lässt sich eine Infektion deutlich schneller und an Ort und Stelle diagnostizieren. Anders als die PCR-Tests weisen sie nicht das Erbgut des Virus nach, sondern Proteine, also Eiweiße von der Oberfläche des Virus – sofern diese sich in ausreichender Konzentration in einer Probe befinden. Ein positives Test-Ergebnis weist auf das Vorhandensein von viralen Antigenen hin“, erläutert Dr. Martin Nemec.

Der „Covid-19/Influenza A+B Antigen Kombi Test“ ist für die Verwendung durch Personal bestimmt, welches speziell in der In-vitro-Diagnostik eingewiesen und geschult ist.

Pressekontakt:

PR-Agentur:

punctum pr-agentur GmbH

Neuer Zollhof 3

40221 Düsseldorf

Ansprechpartner:

Ulrike Peter

-Geschäftsführerin-

Tel.: +49 211 97 179 77-0

E-Mail: mailto:up@punctum-pr.de

http://www.punctum-pr.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/146722/4824338

OTS: Solenal

Original-Content von: Solenal, übermittelt durch news aktuell