Dött: Grünflächen bringen Lebensqualität in Städte und Kommunen

Auch Artenvielfalt wird gefördert

Das Bundeskabinett hat am heutigen Donnerstag einen Masterplan

Stadtnatur beschlossen. Dazu erklärt die umweltpolitische Sprecherin

der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Marie-Luise Dött:

Marie-Luise Dött: „Der Masterplan Stadtnatur ist ein wichtiger

Schritt für mehr Lebensqualität und mehr Biodiversität in unseren

Städten. Aber Grünflächen, Parks und andere Biotope sind nicht nur

für die Verbesserung der Lebensqualität der Bürger wichtig. Was die

Bürger freut, nutzt auch der Biodiversität. Denn Insektenschutz

findet beispielsweise auch in urbanen Räumen statt. Es gibt in

unseren Städten in dieser Beziehung noch viel Potenzial. Der

Masterplan wird helfen, dieses Potenzial zu erschließen.

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird sich in den kommenden

Verhandlungen zum Bundeshaushalt dafür einsetzen, dass das Programm

auch finanziell anspruchsvoll unterlegt wird.“

Hintergrund: Mit dem Masterplan Stadtnatur wird eine Vereinbarung

aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt. Das Programm zielt auf die

Schaffung von natürlichen Lebensräumen für die Erhaltung der

biologischen Vielfalt und für das Naturerleben der Menschen im

direkten Wohnumfeld. Der Masterplan enthält ein Maßnahmenprogramm zur

Unterstützung der Kommunen. Es sind ausschließlich in der

Zuständigkeit des Bundes liegende Maßnahmen aufgenommen.

Sie umfassen unter anderem rechtliche Anpassungen, innovative

Formate der Öffentlichkeitsarbeit sowie die Erprobung neuer Ansätze.

Unter anderem wird ein neuer Förderschwerpunkt Stadtnatur beim

Bundesprogramm Biologische Vielfalt geschaffen.

