#dreamteam: Pinar Atalay& Peter Kloeppel moderieren erstes Wahl-Triell / Pinar Atalay wechselt exklusiv zu RTL (FOTO)

Sie ist das weibliche Gesicht für modernen Journalismus: Pinar Atalay. Zum 1. August wechselt die beliebte Nachrichtenjournalistin von den Tagesthemen exklusiv zu RTL und wird dort den weiteren Ausbau der Informations- und Nachrichtenangebote in zentraler Rolle mitgestalten. Eines ihrer ersten Projekte bei ihrem neuen Sender ist das große Wahl-Triell am 29. August, das sie gemeinsam mit Peter Kloeppel moderieren wird. In ihrer neuen Funktion berichtet Pinar Atalay direkt an Gerhard Kohlenbach, Chefredakteur Nachrichten bei RTL NEWS.

„Pinar Atalay passt durch ihre Kompetenz und ihren Werdegang hervorragend in das Nachrichtenteam von RTL“, so Stephan Schmitter, Geschäftsführer RTL NEWS. „Sie ist eine Topjournalistin mit Haltung und großer Ausstrahlung. Ein Familienmensch mit einem spannenden Lebensweg, warmherzig und neugierig. Gemeinsam mit Peter Kloeppel und Jan Hofer wird sie zukünftig unsere Nachrichtenformate, Spezialsendungen und Themenabende prägen und unseren Zuschauerinnen und Zuschauern die komplexen Zusammenhänge der Welt verständlich erläutern und einordnen. Wir sind sehr glücklich, dass Pinar Atalay zu uns kommt und das Programm von RTL zukünftig aktiv mitgestalten wird.“

Pinar Atalay: „In diesen politisch spannenden Zeiten wird das journalistische Profil von RTL weiter gestärkt, und ich freue mich, daran teilhaben zu dürfen. Ich möchte mit meiner Erfahrung als TV-Journalistin und Moderatorin dem steigenden Informationsbedürfnis der Zuschauer:innen gerecht werden, mit Qualitätsjournalismus, der für die Gesellschaft unabdingbar ist.“

Henning Tewes, Geschäftsführer RTL Television: „Information und gesellschaftliche Relevanz sind seit Jahrzehnten starke Programmfarben bei RTL und werden in Zukunft eine noch wichtigere Rolle für uns spielen. Wir freuen uns, dass Pinar Atalay unser Team verstärkt und gemeinsam mit den hervorragenden Kolleginnen und Kollegen vor und hinter der Kamera unseren Zuschauerinnen und Zuschauern exzellent aufbereitete Nachrichten und journalistische Einordnung bieten wird.“

Pinar Atalay (43) begann ihre Laufbahn beim NRW-Lokalsender Radio Lippe, dort absolvierte sie ihr journalistisches Volontariat. Danach wechselte sie als Frühmoderatorin und Chefin vom Dienst zu Antenne Münster. Im WDR Fernsehen moderierte sie regelmäßig die Sendung Cosmo TV, und war ARD-Inlandskorrespondentin in Hamburg. Bis Ende 2014 moderierte sie den Polittalk Phoenix Runde auf Phoenix. Pinar Atalay moderiert seit 2009 die Hauptnachrichten des NDR in Hamburg. Seit Anfang 2014 präsentiert sie außerdem das ARD-Wirtschaftsmagazin Plusminus. Seit März 2014 gehört sie zum festen Moderationsteam der ARD-Tagesthemen. Pinar Atalay ist verheiratet und Mutter einer Tochter.

