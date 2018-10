Drei Mal SCHICHTWECHSEL bei der Messe Berlin (FOTO)

– Die Messe Berlin GmbH beteiligt sich am landesweiten Aktionstagder Landesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderteMenschen Berlin e.V. und der LAG Werkstatträte.– Drei Mitarbeiter der Messe Berlin tauschen ihren Arbeitsplatzfür einen Tag.

Am 11. Oktober 2018 tauschen drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

der Messe Berlin ihren Arbeitsplatz mit Beschäftigten der Werkstätten

für behinderte Menschen. Für die Messe-Mitarbeiter ergibt sich die

Chance auf einen Perspektivwechsel und das Kennenlernen des

Arbeitsalltags in den Werkstätten. Im Gegenzug werfen drei

Angestellte der LebensWerkGemeinschaft gGmbH einen Blick hinter die

Kulissen der Messewelt. Sie begleiten unsere Kollegen in der

Mitarbeiterkantine, beim Projektteam der Internationalen Grünen Woche

und im Bereich Event Services. Als Höhepunkt steht zum Abschluss ein

Besuch auf dem Berliner Funkturm auf dem Programm.

„Der Wunsch nach der Teilnahme am Schichtwechsel kam von unseren

Mitarbeitern selbst. Wir unterstützen ihr Engagement gern, denn damit

können wir unser Selbstverständnis als Gastgeber in Berlin und für

Berlin unterstreichen“, erläutert Dirk Hoffmann, CFO der Messe

Berlin.

Silke Kitte freut sich auf den Perspektivwechsel. Vor allem

interessiert sie sich für die anspruchsvollen Fertigungstätigkeiten,

die eine präzise Arbeitsweise verlangen. Die Assistentin der

Bereichsleitung Event Services tauscht den Arbeitsplatz mit Marco

Blumhardt. Als echter Messefan kennt Marco Blumhardt das Messegelände

schon von seinen Besuchen auf der IFA, der ITB und der

Internationalen Grüner Woche. Der 37-Jährige, der sonst in der

Papierwerkstatt arbeitet, interessiert sich dafür, wie Messen

funktionieren. Im Bereich Event Services kann er die Prozesse und

Abläufe in der technischen Planung von Messen und Veranstaltungen

kennenlernen.

