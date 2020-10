Drei Weihnachtsgeschenktipps von SMART Toys and Games von 1 bis 99

Sinne erforschen mit SmartMax

Fühlen, hören, lernen – das sind für die Kleinsten spannende Entwicklungsschritte. Mit “My First Sounds and Senses” entdecken die neugierigen Forscher spielerisch ihre Sinne. Das Set enthält vier griffige Magnetstäbe und vier Magnetköpfe in den Farben Rot, Blau, Grün und Gelb. Die Smileys auf den Magnetköpfen vermitteln Emotionen, die die Kleinen sofort begeistert nachahmen. Beim Schütteln erzeugen sie unterschiedliche Rasselgeräusche. Die einzelnen Spielelemente sind extra-groß und für Kinderhände gut geeignet. Der Nachwuchs trainiert so motorische Fähigkeiten sowie die Auge-Hand-Koordination.

Endloser Spielspaß mit dem Roboracer

Rasant und schnittig kommt der “Roboracer” von GeoSmart daher und begeistert garantiert kleine Baumeister ab drei Jahren. Eine helfende Hand von Papa oder Mama ist natürlich immer erlaubt! Mit vier verschiedenen geometrischen Formen erschaffen kleine Tüftler fantasievolle Gebilde. Dabei lernen sie nicht nur kreativ zu sein, sondern auch schon erste Formen der Mathematik kennen. Sind die Räder installiert, wird das Kinderzimmer im Nu zur Rennstrecke. Rostfreie Neodym-Magnete und das patentierte doppelte Sicherheitssystem von GeoSmart ermöglichen langlebigen Spielspaß.

Magisches “Sternen Leuchten”

Nicht nur in der Weihnachtszeit “erstrahlen” die Sterne des neuen Single Puzzle Games “Sternen Leuchten” in bunten Farben. Doch kaum bewegt der Spieler die Blöcke, ändert sich die Farbe der Sterne. Jetzt heißt es die einzelnen Teile so nachzubauen, wie sie in den 80 verschiedenen Aufgaben abgebildet sind. Die Herausforderung: Die Sterne müssen dabei immer an der richtigen Stelle und in der vorgegebenen Farbe sein! Dabei stellen Spieler jeden Alters nicht nur ihr räumliches und logisches Denken, sondern auch ihre Problemlösungsfähigkeit auf die Probe.

Verfügbarkeit

“Sternen Leuchten” und “My First Sounds and Senses” sind ab sofort im gut sortierten Fachhandel, online und im SmartGames-Shop unter https://gamesbysmart.com/de/ für 20 Euro erhältlich. Der “Roboracer” ist ab Oktober für 49 Euro erhältlich.