Du wirst die Welt (nicht) verändern? – Aufschlussreiches Buch über die Schattenseiten der Globalisierung

Millionen von Menschen leben auf unserer Welt in Armut und alle fünf Sekunden stirbt auf der Welt ein Kind wegen Hunger, verschmutztem Wasser, das keineswegs als Trinkwasser bezeichnet werden dürfte, und wegen Krankheiten, die in wohlhabenden Ländern vermeidbar oder einfach zu behandeln sind. Es gibt viele Ansätze, durch die man die Welt ein wenig besser machen könnte, doch überfordert das „Wie?“ viele Menschen. Das vorliegende Buch will jedoch zeigen, dass jeder einzelne Mensch einen Unterschied machen kann. Dominik Mikulaschek will jedem Menschen weltweit das theoretische und praktische Wissen geben, sich möglichst einfach und effizient für eine gerechtere globale Welt und eine neue Weltordnung einzusetzen.

Eine detaillierte Analyse zeigt in „Du wirst die Welt (nicht) verändern?“ von Dominik Mikulaschek auf, was die wesentlichen Probleme unserer Zeit sind und wie diese beseitigt werden könnten. Die Leser erfahren in dem lehrreichen Buch, welchen realistischen Handlungsspielraum man selbst hat und wie man das System global in Summe verändern müsste, vor allem aus Sicht der Politik und Wirtschaft, damit eine gerechtere Welt und neue Weltordnung langfristig entstehen könnten.

