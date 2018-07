Ein nachhaltiges Europa ist Voraussetzung für Frieden, Wohlstand und Gesundheit / Natur-, Tierschutz- und Umweltverbände veröffentlichen umweltpolitische Forderungen zur Europawahl 2019 (FOTO)

87 DNR-Mitglieder aus dem Natur-, Tier- und Umweltschutzbereichhaben heute ihre umweltpolitischen Forderungen zur Europawahl 2019„Meine Stimme für Europas Zukunft“ veröffentlicht. Darin fordern sie,dass die EU in den kommenden fünf Jahren einen ökologischen, sozialenund politischen Umbau einleiten und voranbringen muss. Denn es gilt,die Lebens- und Produktionsgrundlagen der über 500 Millionen Menschenin Europa zu erhalten und zu verbessern.

Das DNR-Forderungspapier greift die UN-Entwicklungsziele auf und

macht Nachhaltigkeit zum zentralen Fundament Europas. Europa benötigt

eine nachhaltige Energie- und Verkehrswende, eine konsequente

Dekarbonisierung der Industrie und eine grundlegende Neuausrichtung

der Agrarpolitik, um seinen Bürgerinnen und Bürgern auch künftig

Wohlstand, Frieden und Gesundheit zu garantieren: „Wir brauchen eine

Offensive im Natur- und Artenschutz, um eine sichere Grundlage für

Kultur- und Naturlandschaften zu ermöglichen, die mit ihren

Ökosystemleistungen unsere Lebensgrundlage bilden. Wir brauchen eine

klare Umsetzung von EU-Richtlinien, um unser Trinkwasser vor der

industriellen Agrowirtschaft zu schützen und um die Autokonzerne

nicht länger unsere Luft vergiften zu lassen. Und wir brauchen eine

europaweite Energiewende, die unseren Wohlstand sichert“, sagt

DNR-Präsident Kai Niebert. „Europa muss seiner historischen

Verantwortung nachkommen, um den Klimawandel zu stoppen und die

Landwirtschaft so umbauen, dass sie nicht bei uns die Böden und in

Afrika die Märkte zerstört. Nur so können wir den Millionen in Afrika

eine Zukunft zu Hause bieten und sie nicht in die Flucht nach Europa

treiben“, so Niebert weiter.

Um eine nachhaltige Energiewende umzusetzen, sollten die Parteien

den Ausbau von Erneuerbaren und die Minderung des Energieverbrauchs

in ihre EU-Wahlprogramme aufnehmen. Das global vereinbarte Ziel des

Pariser Abkommens kann nur erreicht werden, wenn die EU dringend ihre

Treibhausgasemissionen reduziert. Für eine nachhaltige Verkehrswende

fordern die Verbände, umweltverträgliche Mobilität zu fördern und

Subventionen an ein innovatives Infrastrukturnetz anzupassen –

Milliardensubventionen nach dem Gießkannensystem zu verteilen, führt

in eine Sackgasse.

Die EU wird ihre Ziele zur Biodiversitätsstrategie bis 2020

voraussichtlich nicht erreichen, deshalb muss man jetzt besonders

gegensteuern. „Bienen interessiert nicht, ob sie französische oder

deutsche Blumen bestäuben und Luft weht auch über bayerische

Schlagbäume hinweg. In der Europäischen Union haben wir sicherlich

einiges für Natur und Umwelt erreicht. Doch der Zustand ist bei

weitem nicht gut und muss mittelfristig verbessert und dann erhalten

werden. Daher muss bei der nächsten Wahl sichergestellt werden, dass

wir endlich mit der großen Nachhaltigkeitswende für die Menschen und

für die Umwelt beginnen“, sagt DNR-Präsident Kai Niebert.

Durch die 87 zeichnenden Organisationen, Verbände und Stiftungen

stehen rund zehn Millionen Menschen hinter den Forderungen. „Einer

Politik, der ein gesundes Europa am Herzen liegt, muss Natur- und

Umweltschutzthemen und damit die Lebensqualität der Menschen ins

Zentrum rücken“, so Niebert.

