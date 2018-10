Trumps Umweltpolitik im Fokus von „planet e.“ im ZDF (FOTO)

Für US-Präsident Donald Trump steht Wirtschaftswachstum ganz obenauf der politischen Agenda. Wie es da um seine Umweltpolitik bestelltist – dieser Frage widmet sich „planet e.“ am Sonntag, 28. Oktober2018, 14.50 Uhr im ZDF. In „America first – Natur zuletzt?“ begebensich die ZDF-Autoren Andreas Ewels und Norbert Porta auf Spurensuchein den Vereinigten Staaten.

Am 6. November 2018 wählen die US-Amerikaner alle 435 Sitze des

Repräsentantenhauses und 35 der 100 Senatssitze neu. Die Wahl wird

zeigen, welchen Zuspruch die Politik von Präsident Donald Trump auch

im Spannungsfeld von Wirtschaft und Umwelt erfährt. Bei diesem Thema

rückt West Virginia mit seiner Kohleindustrie in den Blick. Schon

lange vor Trumps Präsidentschaft begann dort das sogenannte

„Mountaintop Removal“, Bergbau durch Absprengen von Berggipfeln.

Während der Präsidentschaft von Barack Obama in Auftrag gegebene

Studien sollten belegen, dass dieses Verfahren nicht nur tiefe Narben

in der Landschaft hinterlässt, sondern auch viele Bewohner in der

Bergbauregion krank macht. Unter Trump wurden die Studien

eingestellt. Auf die Umweltsünden des Bergbaus und die

gesundheitlichen Folgen macht der Aktivist Paul Corbit Brown

unermüdlich aufmerksam. Dass bisher der finanzielle Aufschwung von

West Virginia für viele noch nicht sichtbar ist, hilft ihm bei der

Überzeugungsarbeit.

Ein Kampf um die Natur ist auch im Norden der USA, in Montana und

Wyoming, zu beobachten, wo für die Northern Cheyenne und andere

Indianerstämme der Grizzly heilig ist. Die US-Regierung hatte ihn

2017 von der Liste der gefährdeten Tiere gestrichen, womit eine

Bärenjagd in allen US-Bundesstaaten theoretisch wieder möglich wurde.

Das war vorher nur in Alaska noch erlaubt. Als erste Lizenzen für die

Trophäenjagd vergeben werden sollten, hatten Tierschützer und

Ureinwohner dagegen geklagt. Sie argumentierten vor Gericht, dass die

Grizzlys nach wie vor um ihr Überleben kämpfen. „planet e.“ sucht die

streitenden Parteien auf und spricht mit den

Northern-Cheyenne-Indianern, Jägern und Biologen.

