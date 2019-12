“Ein Verbrechen, das vor aller Augen stattfand.”/ Vor 20 Jahren verkündete Bundespräsident Johannes Rau die Entschädigung von NS-Zwangsarbeit

Am 17. Dezember 2019 jährt sich zum 20. Mal die Erklärung von

Bundespräsident Johannes Rau anlässlich der Einigung zur Entschädigung von

NS-Zwangsarbeit, in der er um Vergebung für begangenes Unrecht bat. Mehr als 20

Millionen Menschen aus fast ganz Europa wurden während des Zweiten Weltkrieges

zur Zwangsarbeit im Deutschen Reich oder den besetzten Ländern verschleppt.

“Die Anerkennung des Unrechts, das den Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern

zugefügt wurde, ist ein bedeutender Schritt in der deutschen

Nachkriegsgeschichte. Mit den Zahlungen an über 1,4 Millionen ehemalige

Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter wurde von der deutschen Wirtschaft und

der Bundesregierung ein spätes Zeichen der Würdigung des Leids der Betroffenen

gesetzt. In Zeiten eines zunehmenden Antisemitismus, von erstarkendem

Nationalismus in Europa kommt es mehr denn je darauf an, die Erinnerung daran zu

bewahren. Dieses Verbrechen fand vor aller Augen statt.”, so Annette Schavan,

Bundesministerin a. D. und Kuratoriumsvorsitzende der Stiftung “Erinnerung,

Verantwortung und Zukunft”.

Die Stiftung EVZ wird ab 2020 verstärkt lokale Geschichtsprojekte in Deutschland

und Europa fördern, um Entstehung, Verankerung und Mechanismen des

Nationalsozialismus wieder deutlich werden zu lassen. Damit werden auch

Engagierte unterstützt, die sich vor Ort Revisionismus und

Geschichtsvergessenheit entgegenstellen. Ebenso wird die Stiftung verstärkt zur

Entwicklung und Nutzung neuer digitaler Möglichkeiten beitragen. Die Stiftung

EVZ präsentiert im Frühjahr gemeinsam mit der USC Shoah Foundation das erste

deutschsprachige interaktive Zeitzeugnis.

Über die Stiftung EVZ und ihre Förderschwerpunkte

Die Stiftung EVZ wurde nach internationalen Verhandlungen im Jahr 2000 als

gemeinschaftliche Initiative der deutschen Wirtschaft und der Bundesregierung

gegründet, um Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter während der Zeit des

Nationalsozialismus zu entschädigen. Die Auszahlungen wurden im Jahr 2007

abgeschlossen. Bis heute leistet die Stiftung EVZ humanitäre Hilfe für

Überlebende, fördert die Entwicklung einer zeitgemäßen Erinnerungskultur und

stärkt zivilgesellschaftliches Engagement in Deutschland, Mittel- und Osteuropa.

