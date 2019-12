Frei: Rechtsextremismus und Hasskriminalität im Netz entschieden verfolgen und bestrafen

Anbieter sozialer Netzwerke werden stärker in die Pflicht

genommen

Ende letzter Woche hat Bundesjustizministerin Christine Lambrecht den Entwurf

eines Gesetzes zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität

veröffentlicht. Hierzu erklärt der stellvertretende Vorsitzende der

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thorsten Frei:

“Wir begrüßen den Gesetzentwurf der Bundesjustizministerin zur Bekämpfung des

Rechtsextremismus und der Hasskriminalität. Der Gesetzentwurf beinhaltet

wesentliche Forderungen der Union.

Im Netzwerkdurchsetzungsgesetz soll verankert werden, dass Anbieter sozialer

Netzwerke künftig rechtswidrige Inhalte den Behörden melden müssen. Dadurch wird

die Aufklärung und Verfolgung von Straftaten spürbar zunehmen. Wir, die

CDU/CSU-Bundestagsfraktion, sind der festen Überzeugung, dass wir Hass und Hetze

im Internet wirksam bekämpfen und eindämmen werden, wenn Täter gezielt überführt

und bestraft werden.

Das wird die überschaubare Szene sehr schnell spüren. Schließlich geht

beispielsweise die Hälfte der Likes bei Hass-Kommentaren auf Facebook auf nur

fünf Prozent der Accounts zurück. Mit der konsequenten Verfolgung von Hass und

Hetze nach dem Strafrecht werden wir die Resonanzkammern der Rechtsextremisten

ausschalten. Auch dafür haben wir im Bundeshaushalt 2020 bei den

Sicherheitsbehörden des Bundes 600 zusätzliche Stellen geschaffen. Es ist für

unsere freiheitliche Gesellschaft nicht hinnehmbar, dass eine überschaubare

Anzahl an Personen die freie Meinungsäußerung im Netz angreift und das Internet

der eigenen Meinungsdiktion unterwerfen will. Sie schaffen dort einen Raum der

Angst, der bis in die Realität, zum Beispiel in die Kommunalpolitik,

überschwappt. Dass dabei insbesondere Rechtsextremisten im Visier unserer

Überlegungen stehen, darf nicht verwundern. Sie waren im vergangenen Jahr für

fast 80 Prozent der vom Bundeskriminalamt registrierten Straftaten im Netz

verantwortlich.

Darüber hinaus soll in Zukunft unter Strafe stehen, bestimmte rechtswidrige

Taten zu befürworten und damit mögliche Täter zu motivieren. Derzeit ist die

Billigung von Straftaten im Sinne des § 140 des Strafgesetzbuches nur

strafbewehrt, wenn die Taten bereits begangen oder versucht wurden, nicht wenn

sie in der Zukunft liegen. Diese Erweiterung des § 140 des Strafgesetzbuches

geht auf einen Vorschlag der Union zurück.

Schließlich sollen Straftaten in Zukunft schärfer bestraft werden, wenn sie

antisemitisch motiviert waren. Dazu sollen in § 46 des Strafgesetzbuches neben

dort bereits erwähnten rassistischen, fremdenfeindlichen und sonstigen

menschenverachtenden Beweggründen ausdrücklich auch antisemitische Motive

genannt werden. Das ist ein wichtiges Signal, welches wir zur Bekämpfung von

Antisemitismus in die Gesellschaft senden.

Wir werden den Gesetzentwurf eingehend prüfen und klären, ob dieser sämtliche

aus unserer Sicht notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung von Hass und Hetze im

Internet ausreichend beinhaltet.”

