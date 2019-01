Eine Auszeichnung – 30.000 Preisträger / Deutscher Stifterpreis geht an alle Bürgerstifterinnen und Bürgerstifter in Deutschland

Die 30.000 Bürgerstifterinnen und Bürgerstifter in

Deutschland erhalten in diesem Jahr den Deutschen Stifterpreis. Der

Bundesverband Deutscher Stiftungen würdigt damit das Engagement jener

Menschen, die sich in ihren Städten und Dörfern mit Zeit, Geld und

Ideen für die Gemeinschaft engagieren. Kennzeichnend für

Bürgerstiftungen ist, dass sich ihre Aktiven für viele

Gemeinwohlzwecke – Jugend, Senioren, Kultur und Umwelt – einsetzen.

Sie sind ein zentraler Ort für gesellschaftliche Mitbestimmung und

Partizipation. Seit über 20 Jahren gibt es Bürgerstiftungen in

Deutschland. In mehr als 400 Stiftungen verteilt über das ganze Land

sind rund 30.000 Menschen aktiv.

„Demokratie gestalten bedeutet Verantwortung übernehmen. Über

30.000 Menschen setzen sich in Bürgerstiftungen für ein lebenswertes

Umfeld ein. Das macht sie zum Paradebeispiel für gemeinschaftliches,

stifterisches Engagement und für demokratische Mitbestimmung“, so

Prof. Dr. Joachim Rogall, Vorsitzender der Geschäftsführung der

Robert Bosch Stiftung und Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes

Deutscher Stiftungen.

20 Jahre Bürgerstiftungen in Deutschland – 20 Jahre Engagement für

„Unsere Demokratie“

Vor mehr als 20 Jahren begann die Erfolgsgeschichte der

Bürgerstiftungen in Deutschland. Heute gibt es zwischen Schleswig im

Norden und Wasserburg im Süden mehr als 400 Stiftungen dieser Art.

Jährlich engagieren sich die Aktiven in Bürgerstiftungen insgesamt

rund 1,85 Millionen Stunden für die Gemeinschaft. Mit 113

Bürgerstiftungen ist Nordrhein-Westfalen das Bundesland mit den

meisten Bürgerstiftungen. Alle Bürgerstiftungen Deutschlands haben

ein Gesamtvermögen von knapp über 360 Millionen Euro (Stand 2017).

Das Bündnis für Bürgerstiftungen in Deutschland vertritt die

Interessen der Stiftungen von Bürgern für Bürger. Was eine

Bürgerstiftung ausmacht, ist in den „10 Merkmalen für

Bürgerstiftungen“ zur Gründung und Arbeit von Stiftungen festgelegt.

Die 10 Merkmale betonen insbesondere die Unabhängigkeit der

Bürgerstiftungen von Politik, Wirtschaft oder Religion, die lokale

Ausrichtung sowie die Vielfalt der Zwecke und der Stifterinnen und

Stifter.

Deutscher Stifterpreis

Das erste Mal in der Geschichte des Deutschen Stifterpreises wird

eine so große Gemeinschaft von Stiftenden geehrt. Die höchste

Auszeichnung im Stiftungswesen wurde 1994 zum ersten Mal und bisher

19 Mal verliehen. Zuletzt ging der Preis für stifterisches Engagement

an Ise Bosch, Gabriele Quandt und Florian Langenscheidt sowie die

Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main. Der Preis ist

undotiert.

Terminmerker: Preisverleihung am 5. Juni 2019

Der Deutsche Stifterpreis wird am 5. Juni 2019 in Mannheim im

Rahmen des Deutschen StiftungsTages vergeben. „Unsere Demokratie“

lautet das Motto des dreitägigen Kongresses, zu dem rund 2.000

Stiftungsvertreterinnen und -vertreter, Stifter und Stifterinnen

zusammenkommen.

Bundesverband Deutscher Stiftungen

Der Bundesverband Deutscher Stiftungen vertritt als Dachverband

die Interessen der mehr als 22.000 Stiftungen gegenüber

Öffentlichkeit, Politik und Verwaltung. Als das zentrale

Kompetenzzentrum des deutschen Stiftungswesens bietet er seinen mehr

als 4.400 Mitgliedern, Stifterinnen und Stiftern, Medienschaffenden

sowie Interessierten umfassenden Informations- und Beratungsservice.

Das Bündnis der Bürgerstiftungen Deutschlands ist ein Projekt des

Bundesverbands Deutscher Stiftungen.

Weiterführende Informationen

– mehr über Bürgerstiftungen in Deutschland:

www.buergerstiftungen.org

– mehr über den Deutschen Stifterpreis: www.stiftungen.org

Pressekontakt:

Katrin Kowark

Pressesprecherin

Bundesverband Deutscher Stiftungen

Telefon (030) 89 79 47-77

Mobil (0176) 24 02 45 49

E-Mail katrin.kowark@stiftungen.org

Natascha Trutzenberg

Referentin Öffentlichkeitsarbeit und Umfragen

Bürgerstiftungen Deutschlands

Telefon (030) 89 79 47-95

E-Mail natascha.trutzenberg@stiftungen.org

Original-Content von: Bundesverband Deutscher Stiftungen, übermittelt durch news aktuell