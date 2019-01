Geflüchtete in Arbeit und Ausbildung: Senat, SOS-Kinderdorf und Unternehmen gemeinsam erfolgreich

Angekommen in der Arbeitswelt: das Modellprojekt

EVEREST für junge Geflüchtete zieht positive Zwischenbilanz und hat

gute Aussichten für die Zukunft

Vor mehr als zwei Jahren startete das Modellprojekt EVEREST mit

dem Ziel, junge geflüchtete Menschen zwischen 17 und 27 Jahren

erfolgreich in Ausbildung und sozialversicherungspflichtige Arbeit zu

vermitteln. Das Projekt der Jugendberufshilfe tragen die

Kooperationspartner Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und

Familie, das SOS-Kinderdorf Berlin, Vivantes – Netzwerk für

Gesundheit GmbH, Charité CFM, BSR sowie die VHS Berlin Mitte. Jetzt

ziehen die Partner nach 24 Monaten eine erfreuliche Zwischenbilanz,

denn sie konnten bisher 15 junge Geflüchtete so qualifizieren, dass

sie in betriebliche Ausbildung oder Arbeit übergehen konnten. Aktuell

nehmen 38 Geflüchtete an EVEREST teil.

Senatsverwaltung Bildung, Jugend und Familie, Abt. III, Joachim

Gröschke: „Die gesellschaftliche und berufliche Integration von

jungen Geflüchteten steht auf unserer Agenda ganz oben. Das

Modellprojekt EVEREST ist dafür ein sehr gelungenes Beispiel, denn

von der Berufsvorbereitung bis zum Arbeits- bzw. Ausbildungsvertrag

ziehen alle an einem Strang. Daher ist es auch notwendig, mit EVEREST

aus der Modellphase in die Regelfinanzierung zu gehen.“

In 12 bis 18 Monaten durchlaufen die Teilnehmer*innen verschiedene

Projektphasen. In der ersten Orientierungsphase können sie sich im

SOS-Kinderdorf Berlin in den Berufsfeldern „Gesundheit, Soziales,

Pflege“, „Gastronomie/Hauswirtschaft“ oder „Handwerk“ auf den

Einstieg vorbereiten. Dabei werden die EVEREST-Teilnehmenden

sozialpädagogisch, schulisch und psychologisch durch das

SOS-Kinderdorf Berlin begleitet und gefördert.

Nach der Orientierungsphase geht es unmittelbar in die Praxisphase

bei den beteiligten Kooperationsunternehmen BSR, Charité CFM und

Vivantes. Mit dem Ziel der betrieblichen Anbindung stehen den

Teilnehmer*innen u.a. die Berufsfelder Büro/Verwaltung, IT,

Gastronomie, Logistik oder Pflege offen. SOS-Kinderdorf Berlin bleibt

während der Praktika- und Ausbildungszeit fester Ansprechpartner für

die jungen Geflüchteten.

SOS-Kinderdorf Berlin, Nicole Bethke, Bereichsleiterin Ausbildung

und Qualifizierung: „Die Betriebe unserer Kooperationspartner sind

sehr geeignet, um die Integration von Geflüchteten in der Berliner

Arbeitswelt zu ermöglichen. Durch die Begleitung unserer

pädagogischen Fachkräfte und das Feedback der Kooperationsunternehmen

wächst bei den EVEREST-Teilnehmer*innen das Vertrauen in das eigene

Können. Sie werden von Tag zu Tag selbstbewusster und motivierter.“

Die Bestätigung, die viele Teilnehmende während ihrer Praxisphase

bei den Kooperationsunternehmen erfahren, bestärkt sie in ihrem

beruflichen Weg. Wie z.B. Laila D.* (20) aus dem Libanon. 2013 kam

sie als unbegleitete Geflüchtete nach Berlin. Ohne Aufenthalts- und

Arbeitserlaubnis, aber mit einer Duldung und dem Wunsch, im

Gesundheitsbereich zu arbeiten, begann sie im März 2018 bei EVEREST.

Seit Oktober 2018 ist sie glückliche Auszubildende bei Vivantes in

der Gesundheits- und Krankenpflege.

Vivantes, Dr. Hagen Tuschke, Diplompflegepädagoge am Institut für

berufliche Bildung im Gesundheitswesen: „Laila* ist ein gutes

Beispiel für das überzeugende Konzept von EVEREST. Die jungen

Menschen bereiten sich gut auf die Ausbildung vor und loten aus, wo

ihre Stärken und Interessen liegen. Das ist für beide Seiten ein

Gewinn: Laila hat bei Vivantes eine sinnstiftende, erfüllende

Tätigkeit gefunden und Vivantes braucht Fachkräfte wie diese jungen,

motivierten Menschen, die sich bewusst für den Pflegeberuf

entschieden haben.“

Ein intensiver Fokus wird auch zukünftig auf die Sprachförderung

gelegt, um eine noch bessere arbeitsweltbezogene Sprachkompetenz zu

entwickeln. Dafür besteht neben dem Einsatz von Lehrkräften aus dem

SOS-Kinderdorf Berlin eine enge Kooperation mit der VHS Berlin Mitte.

VHS Berlin Mitte, Dagmar Müller: „Die deutsche Sprache ist das A

und O für die jungen Geflüchteten. Im Kooperationsprojekt EVEREST

können wir sehr gut auf den fachspezifischen Sprachgebrauch eingehen

und die Teilnehmenden fit machen für ihren jeweiligen Beruf.“

BSR, Virginia Scharkowsky, Personal Entwicklung: „Bei der BSR ist

das Konzept –Erst Praktikum, dann Ausbildung– z.B. bei Hani B. aus

Syrien voll aufgegangen. Im letzten September hat er seinen

Ausbildungsvertrag als Informatikkaufmann bei der BSR unterschrieben,

nachdem er vorher bei uns ein zweimonatiges Praktikum sowie die

Einstiegsqualifizierung von zwölf Monaten absolviert hatte.“

Charité CFM, Monika Wilczek, Stabstelle Ausbildung:“Die

Qualifizierung von Geflüchteten verläuft im Projekt EVEREST auch für

unser Unternehmen beeindruckend gut. Dieses Fazit lässt sich zwei

Jahre nach dem Start des Modellprojektes ziehen. Unsere Bereiche

Logistik und Catering eignen sich sehr gut für den Berufseinstieg der

jungen Geflüchteten und sie kommen ja auch gut vorbereitet durch

SOS-Kinderdorf und VHS zu uns.“

Alle Kooperationspartner sind sich einig: Nach der erfolgreichen

Modellphase planen sie, EVEREST fest zu etablieren. Eine

Regelfinanzierung nach § 13 (2) Sozialgesetzbuch VIII ist spätestens

für den Herbst 2019 vorgesehen. Die sehr hohe Nachfrage der Berliner

Jugendämter und der regionalen Standorte der Jugendberufsagentur nach

Integrationsangeboten für junge Menschen mit Fluchthintergrund

rechtfertigt diesen Schritt. EVEREST zeigt, dass Erfolge möglich

sind, wenn die Berliner Jugendverwaltung gemeinsam mit Unternehmen

und sozialen Trägern partnerschaftlich das Thema Integration von

jungen Geflüchteten angeht.

*Name geändert

SOS-Kinderdorf Berlin:

Für Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Familien hält das

SOS-Kinderdorf Berlin ein vielfältiges Angebot bereit. Neben den

klassischen Kinderdorffamilien setzen wir uns in Berlin-Mitte für

kulturelle Vielfalt, Offenheit und soziales Engagement ein. Von

Babykursen bis zur Berufsqualifizierung für junge Erwachsene bietet

die Einrichtung des SOS-Kinderdorf e.V. alles aus einer Hand und kann

bei Bedarf die Menschen über einen langen Zeitraum begleiten.

Mehr Informationen unter www.sos-berlin.de

