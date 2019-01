Fachkräftemangel hausgemacht? / „Future Talents Report“ in Berlin vorgestellt – Arbeitgeber verlieren junge Nachwuchskräfte, die bereits im Unternehmen arbeiteten, weil sie den Kontakt verspielen

Deutsche Arbeitgeber beklagen zwar den

Fachkräftemangel, vernachlässigen allerdings die Kontaktpflege zu

jungen Talenten, die bereits im Unternehmen ein Praktikum geleistet

haben. Das ist ein Ergebnis des aktuellen „Future Talents Report“,

den die Unternehmensberatung CLEVIS Consult heute im Rahmen des

„Future Talents Forum 2019“ in Berlin vorstellte. Für ihre Studie, in

den letzten acht Jahren als CLEVIS Praktikantenspiegel

veröffentlicht, wurden 7.664 Talente befragt. Demnach sind 90% der

Berufsstarter nach dem ersten Kennenlernen eines Arbeitgebers im

Rahmen eines Praktikums an einer Stelle interessiert. Diese

Rekrutierungschance verpassen allerdings 49% der Unternehmen, indem

sie keinen Kontakt zu ihren ehemaligen Praktikanten halten. In

kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) liegt der Anteil gar

bei alarmierenden 61%.

Kontakt zu Talenten bricht oft bereits am letzten Arbeitstag ab

In vielen Unternehmen beginnt der Abbruch des Kontaktes zu den

„Future Talents“ bereits in den letzten Tagen eines Praktikums. Denn

nur in 40% der Fälle endet das Arbeitsverhältnis mit einem

abschließenden Feedbackgespräch. Auch Alumni-Netzwerke als

Kontaktpflege-Tool sucht man in Zeiten der Digitalisierung in den

meisten Unternehmen vergebens. Nur jede zehnte Nachwuchskraft wird

über ein solches an den Arbeitgeber gebunden. In den besonders

gefragten MINT-Fächern ist es sogar nur jede zwanzigste

Nachwuchskraft. Auch die Gelegenheit talentierte Absolventen über

Abschlussarbeiten zu binden, nutzen wenige Arbeitgeber – jeder

sechste Konzern und nur 10% der KMU´s.

„Die Kommunikation zu jungen Talenten auf dem deutschen

Arbeitsmarkt ist besorgniserregend schlecht. Zwar unternehmen

Arbeitgeber erhebliche Anstrengungen, um sie während eines Praktikums

von sich zu überzeugen. Allerdings operieren sie anschließend nach

dem Motto ´Aus den Augen aus dem Sinn´. So drängt sich der Eindruck

auf, dass der oft beklagte Fachkräftemangel auch ein hausgemachtes

Problem vieler Unternehmen ist“, so Kristina Bierer von CLEVIS

Consult, dem Betreiber der Studie.

Überstunden schon in der Kennenlernphase – auch in Mangelberufen

Ob junge Talente zufrieden mit ihrem Praktikum sind, hängt in

erster Linie mit der Anleitung ihres Arbeitsverhältnisses zusammen.

Hier gilt: Wer zufrieden mit seiner Führungskraft ist, kann sich auch

eine erneute Bewerbung beim jeweiligen Unternehmen vorstellen. Im

Umkehrschluss ist der Anteil derjenigen, die sich nicht noch einmal

bei einem Arbeitgeber bewerben würden vor allem dann groß, wenn

schwache Führungsarbeit geleistet wurde. Ein Risiko stellt zudem die

fehlende Flexibilität in Sachen Arbeitszeit dar. So leistet derzeit

jeder dritte Praktikant Überstunden. In vielen Mangelberufen ist der

Anteil sogar noch höher. 40% der Maschinenbauer, 41% der

Wirtschaftsingenieure und gar 52% der Chemiker arbeiten demnach schon

in der beruflichen Kennenlernphase zwischen Arbeitgeber und -nehmer

länger als acht Stunden täglich. „Wir haben festgestellt, dass die

Zufriedenheit mit einem Praktikum sinkt, je höher der Anteil der

Überstunden ist. Demgegenüber steht das ausgeprägte Bedürfnis der

Generation Z nach einer ausgewogenen Work-Life-Balance. Diesen Spagat

sollten Arbeitgeber beispielsweise durch flexible Arbeitszeitmodelle

schon in der beruflichen Orientierungsphase bewältigen“, so Kristina

Bierer.

Konzerne zahlen ein Fünftel mehr als KMU´s

Die Bezahlung der „Future Talents“ unterscheidet sich indes je

nach Unternehmensgröße. Während in Konzernen durchschnittlich

1.318,75 Euro brutto monatlich gezahlt werden, sind es in den KMU´s

1.087,36 Euro. Im Durchschnitt verdienen Praktikanten in Deutschland

nach diesen zahlen 92 Euro weniger als noch im Vorjahr. Immerhin: 93%

aller Praktika werden vergütet. Allerdings ist die Vergütung kein

entscheidender Zufriedenheitsfaktor in der beruflichen

Orientierungsphase. Hier stehen das Lernpotential, die

Aufgabengestaltung und der positive Einfluss des Arbeitsverhältnisses

auf den Lebenslauf ganz vorne.

Über die Studie

Für den „Future Talents Report“ wurden im Zeitraum von Mai bis

November 2018 7.664 Teilnehmer befragt, die einen Fragebogen von 74

Fragen rund um ihre Praktikumserfahrung beantworteten. Dabei ging es

um die Merkmale des jeweiligen Arbeitsverhältnisses, die

Arbeitgeberqualität, das Markenimage sowie demografische Daten.

Über CLEVIS Consult

Die CLEVIS GmbH steht für deutschlandweit einzigartige Expertise

in allen Fragen zum Thema Future Talents. In der größten deutschen

Studienreihe mit Fokuszielgruppe Talente von morgen wurden bisher

mehr als 55.000 Praktikanten und Werkstudenten zu ihren

Einschätzungen der Arbeitgeberqualität und Arbeitgeberattraktivität

befragt. Auf Basis von fast zehn Jahren detaillierter Studienarbeit

bietet die CLEVIS GmbH mit dem Future Talents Report den deutschen

Arbeitgebern die relevanten Antworten zum erfolgreichen Umgang mit

der Generation Y und Z, um die Talente von morgen schon heute für das

eigene Unternehmen gewinnen zu können. Für Absolventen, angehende

Praktikanten und Werkstudenten ist ein durch die CLEVIS GmbH

verliehenes Arbeitgebersiegel zur unabhängigen, anerkannten

Auszeichnung eines Top-Arbeitgeber geworden.

