Eine gesicherte Altersvorsorge – der Einstieg in die vermietete Immobilie

Ralf Schütt liefert mit seiner Firma HIPPP nicht nur eine unabhängige ImmobilienBeratung, sondern er verfolgt den Zweck, daß die Menschen verstehen, daß sie für ihre Altersvorsorge wirklich aktiv etwas tun müssen.Spezialisiert hat er sich dabei auf vermietete Immobilien, sein Steckenpferd ist das Erstellen eines Konzepts, maßgeschneidert auf seinen Klienten, und die langfristige Umsetzung. „Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert“, grinst der Firmeninhaber.

Den meisten Deutschen ist klar, daß ihre spätere Rente nicht ausreichen wird.

„Nicht ganz so klar ist das Ausmaß der Lücke, sprich der Kaufkraftverlust, welcher aufgefüllt werden muß“, so der Berater, der in Punkto seiner eigenen Altersvorsorge seit Jahrzehnten auf Immobilien setzt.

„Viele freuen sich, wenn sie ihre jetzige Immobilie mit Gewinn verkaufen.“

„Der Gewinn ist allerdings nicht nur als Wertsteigerung der Immobilie zu sehen, sondern zeigt teilweise eben auch schon den Verlust der Kaufkraft“, so weiß Ralf Schütt.

Viele suchen daher ihre Lösungen auch schon bei Immobilien und landen im Internet, welches scheinbar auf alles und für jeden eine Antwort parat hat, sie suchen eine pauschale Anleitung wie es geht.

„Das kann man machen“, so Schütt, „wesentlich persönlicher und effizienter sind meiner Meinung nach allerdings Seminare“.

„Viele Menschen haben eine gewisse Scheu gleich zu einem Berater zu gehen, vielleicht auch Angst gleich „verhaftet zu werden“ und etwas zu unterschreiben“, so der Immobiliencoach.

Seminare sind daher ein guter Einstieg, liefern ein solides Basiswissen, helfen dem Teilnehmer für sich zu entscheiden, ob dies ein gangbarer Weg ist, und man erhält die Möglichkeit Fragen zu stellen und konkrete Antworten zu erhalten ….und sie müssen nicht teuer sein.

Denn Ralf Schütt, selbst gelernter Bankkaufmann (Deutsche Bank AG), hält seine Seminare auch an Volkshochschulen.

Interessierte lernen hier die Immobilie als Anlage verstehen, und lernen mögliche Fallen, die man umgehen sollte, kennen. Sie können das Konzept für sich erarbeiten und lernen Wege kennen, dieses Konzept für sich umzusetzen.

Für Kurzentschlossene findet das nächste „Geld verdienen mit Immobilien“ – Seminar am 20.10.2018 an der Volkhochschule Tornesch Uetersen (bei Hamburg) statt.