neues deutschland: Personalrat der Berliner Verkehrsbetriebe will juristisch gegen rechtswidrigen Dienstplan vorgehen

Der Personalrat der Straßenbahn bei den Berliner

Verkehrsbetrieben (BVG) will juristisch gegen den am Sonntag in Kraft

getretenen aktuellen Dienstplan vorgehen. Darüber berichtet die in

Berlin erscheinende Tageszeitung »neues deutschland«

(Montagsausgabe). »Wir haben unseren Anwalt beauftragt, alle

rechtlich zur Verfügung stehenden Mittel, bis hin zu einer

einstweiligen Anordnung, auszuschöpfen, um diesem rechtswidrigen

Treiben ein Ende zu bereiten«, heißt es in einem Schreiben der

Personalvertretung an die Beschäftigten, das »nd« vorliegt.

BVG-Sprecherin Petra Reetz bestätigt auf nd-Anfrage das

rechtswidrige Vorgehen. »Wenn wir nicht wissen, wo die Straßenbahnen

entlangfahren werden, können wir auch keine Dienstpläne machen«, so

Reetz. Vor allem Baustellen machten schon das ganze Jahr über

Probleme. »Diesmal hat uns die Baumaßnahme an der Gontardstraße das

Genick gebrochen.« Aus BVG-Kreisen wird dafür vor allem die nicht

funktionierende Verkehrslenkung Berlin (VLB) verantwortlich gemacht.

Dass der aktuelle Dienstplan sogar ohne die verpflichtende

Zustimmung des Personalrats in Kraft gesetzt wurde, hat für den

Personalrat das Fass zum Überlaufen gebracht. Erst am Montag wurde er

dem Personalrat zur Mitbestimmung eingereicht. Eigentlich hätte dies

bereits Mitte September geschehen müssen. Die Beschäftigtenvertreter

kritisieren in dem Schreiben seit Monaten anhaltende »chaotische

Zustände« bei der Dienst- und Fahrplanerstellung. Neben

Personalmangel sei die »unkoordinierte Planung und Umsetzung von

erforderlichen Baumaßnahmen« verantwortlich.

»Die kommenden Dienstpläne sind allerdings wieder fristgerecht«,

verspricht BVG-Sprecherin Petra Reetz.

