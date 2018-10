Mitteldeutsche Zeitung: Die Mitteldeutsche Zeitung (Halle) zur Bayernwahl

Das Wahlergebnis beeinflusst natürlich die Arbeit

der Bundesregierung. Kanzlerin Merkel muss endlich ihr Verhältnis zu

ihrem Innenminister Seehofer klären. Zu oft ist er ihr auf der Nase

herumgetanzt, hat sie öffentlich herausgefordert. Beide vertrauen

einander nicht mehr. In einer Zeit großer Herausforderungen in der

Sicherheits- und Flüchtlingspolitik ein unhaltbarer Zustand. Die

Kanzlerin könnte von der Wahlniederlage der CSU profitieren und mit

Hilfe dieser Partei sogar den ewigen Dauerrivalen Seehofer loswerden.

In den vergangenen Monaten fehlten ihr offenbar der Mut und die Kraft

dazu. Wenn sie diese Chance jetzt verstreichen lässt, dann geht der

Dauerstreit in Berlin immer weiter.

