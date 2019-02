„Eine hervorragende Voraussetzung für das friedliche Miteinander“/ Präses Schwaetzer zur Trennung von Kirche und Staat

Ab dem 6. Februar 1919 tagte in Weimar die

Deutsche Nationalversammlung. Anlässlich des 100. Jahrestages der

konstituierenden Sitzung erinnert die Präses der Synode der

Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Irmgard Schwaetzer, an die

Bedeutung der in der Weimarer Verfassung verankerten Trennung von

Staat und Kirche:

„Mit der Weimarer Reichsverfassung wurde die Grundlage für das

moderne Religionsverfassungsrecht des Grundgesetzes gelegt, mit dem

die Religionsfreiheit umfassend gesichert und das öffentliche Wirken

der Kirchen vom Staat in –fördernder Neutralität– geschützt wird.

Beide Aspekte sind bis heute prägend für das Verhältnis von Kirche

und Staat in Deutschland: Die Freiheit zur Religion bedeutet eben

auch, dass den Religionen Raum zur öffentlichen Entfaltung eingeräumt

wird. Das ist von nicht zu unterschätzender Bedeutung für die

Zukunft: Denn damit wurde eine hervorragende Voraussetzung für das

friedliche Miteinander in der multireligiös geprägten säkularen

Gesellschaft geschaffen.“

In einem Festakt in Weimar, an dem auch Bundeskanzlerin Angela

Merkel und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier teilnehmen, wird

am Mittwoch an die erste deutsche Demokratie erinnert. Vor dem

Festakt findet in der Herderkirche in Weimar ein ökumenischer

Gottesdienst mit Ilse Junkermann, Landesbischöfin der Evangelischen

Kirche in Mitteldeutschland (EKM), und Ulrich Neymeyr, Bischof des

Bistums Erfurt, statt. Der Gottesdienst beginnt um 12.30 Uhr und wird

live im MDR-Fernsehen übertragen. Ein Gottesdienst in der

Herderkirche war vor 100 Jahren Auftakt für die Zusammenkunft der

politischen Spitze des Landes.

Ausführlichere Informationen zum Verhältnis von Kirche und Staat

in Deutschland sowie Antworten zu häufig gestellten Fragen finden Sie

unter https://www.ekd.de/Kirche-und-Staat-11131.htm.

Hannover, 5. Februar 2019

Pressestelle der EKD

Carsten Splitt

Pressekontakt:

Carsten Splitt

Evangelische Kirche in Deutschland

Pressestelle

Stabsstelle Kommunikation

Herrenhäuser Strasse 12

D-30419 Hannover

Telefon: 0511 – 2796 – 269

E-Mail: presse@ekd.de

Original-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell