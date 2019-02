Jährlich drei Millionen Mädchen von Genitalverstümmelung bedroht / DSW: „Aufgrund des Bevölkerungswachstums werden mehr Mädchen betroffen sein“

Rund 200 Millionen Mädchen und Frauen sind

weltweit von Genitalverstümmelung betroffen. Die

Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt, dass jährlich über drei

Millionen Mädchen Gefahr laufen, genital verstümmelt zu werden. Diese

Praktik ist besonders in geburtenstarken Ländern in Afrika

verbreitet. Werden keine Signifikaten Fortschritte bei der

Zurückdrängung der Praktik gemacht, ist davon auszugehen, dass die

Zahl der von Genitalverstümmelung bedrohten Mädchen steigen wird.

Darauf macht die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) anlässlich

des Internationalen Tages gegen Genitalverstümmelung am 6. Februar

aufmerksam.

Die meisten Frauen in den Ländern, in denen Genitalverstümmelung

verbreitet ist, sind für die Abschaffung der Praktik, bei der die

äußeren Geschlechtsorgane wie die Klitoris oder die Schamlippen ganz

oder teilweise entfernt werden. Dieses Ritual, das den Übergang vom

Mädchen zur Frau markiert, wird meist ohne Narkose und mit einfachen

Hilfsmitteln wie Glasscherben oder Rasierklingen durchgeführt. Viele

überleben den Eingriff nicht oder leiden ein Leben lang unter den

Folgen.

Gesetze alleine helfen nicht

„Aufgrund des Bevölkerungswachstums in den betroffenen Regionen

wird zwar die statistische Wahrscheinlichkeit, Opfer von

Genitalverstümmelung zu werden, nicht zunehmen – doch die absolute

Zahl der Opfer steigt an“, sagt Renate Bähr, Geschäftsführerin der

DSW. „Viele Länder haben Gesetze erlassen, die Genitalverstümmelung

verbieten oder einschränken. Das sieht auf dem Papier gut aus, doch

Regierungen tun bislang noch zu wenig, um über diese Gesetze

aufzuklären und sie auch wirklich umzusetzen. Es ist höchste Zeit,

dass Mädchen auch in der Praxis gleichberechtigt behandelt werden –

das schließt ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit mit ein.“

Über die DSW

Die DSW ist eine international tätige Entwicklungsorganisation.

Ziel unserer Arbeit ist es, zur Umsetzung des Menschenrechts auf

Familienplanung und zu einer zukunftsfähigen Bevölkerungsentwicklung

beizutragen. Jugendliche sind daher die wichtigste Zielgruppe unserer

Projekte. Auf nationaler und internationaler Ebene nehmen wir

Einfluss auf politische Entscheidungsprozesse in den Bereichen

Gesundheit, Familienplanung und Gleichstellung der Geschlechter.

Weitere Informationen

– Weibliche Genitalverstümmelung: fünf Fragen – fünf Antworten:

https://wp.me/p7PR21-TY

– Grafik: Verbreitung von Genitalverstümmelung in ausgewählten

Ländern: https://bit.ly/2t5SrwE

– Blogbeitrag zu unserem FGM-Projekt: https://wp.me/p7PR21-2Xo

Pressekontakt:

Malene Hummel

Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW)

Hindenburgstr. 25

30175 Hannover

T: +49 511 94373-20

malene.hummel@dsw.org

Original-Content von: Deutsche Stiftung Weltbevölkerung, übermittelt durch news aktuell