Eine Untersuchung zur SARS-CoV-2-Epidemie und den rationalen Grundlagen

Was ist SARS-CoV-2? Was ist ein Virus? Was ist eine Infektion? Wie stellt man eine Infektion fest? Was sind Fälle? Was ist ein PCR-Test und was stellt er fest? Was ist eigentlich Hygiene? Was kann jeder ohne Freiheitseinschränkung tun, um sich und anderen zu helfen? Angst, „Lockdown“ und Isolation – muss das alles sein? Die Antwort des Autors ist: Nein, es muss nicht sein. Der propagierte „Kampf“ gegen den „Feind“, das Virus, ist ungenügend und zu ersetzen durch besonnenes Handeln für die Menschen, für ihre Würde, für ihre Gesundheit, für ihre Freiheit und für ihre Selbstbestimmung.

Diese Untersuchung liefert Antworten auf essentielle Fragen für Rechtsanwendung zugunsten von Leben, Freiheit und Demokratie.

Die Leser erhalten in dem Buch „Eine Untersuchung zur SARS-CoV-2-Epidemie und den rationalen Grundlagen der aus ihrem Anlass getroffenen rechtlichen Maßnahmen in Deutschland – mit Befragung der Bundes- und Landesregierungen“ von Matthes Egger eine Vielfalt an Informationen rund um das Thema, das seit letztem Jahre jeden Menschen in Deutschland und auf der gesamten Welt auf die ein oder andere Weise betrifft. Jede Aussage des Autors wird von Fakten und Quellen belegt. Er liefert den Lesern mit seinen Quellennachweisen die Möglichkeit noch tiefer in die Materie einzutauchen und sich ihr eigenes Bild zu machen.

