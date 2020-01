Eine wichtige Zukunftsfrage / Kommentar von Isabell Jürgens

Vor sechs Jahren ist der damalige rot-schwarze Senat mit seinen

Plänen für eine Randbebauung des Tempelhofer Feldes gescheitert. Es versteht

sich also von selbst, dass das eindeutige Votum von damals nur geändert werden

kann, wenn eine Mehrheit der Berliner dies wünscht. Dass die Stimmen dafür

zusammenkommen, daran glaubt die FDP. Auch wenn Vertreter der rot-rot-grünen

Regierungsparteien darin lediglich ein wahltaktisches Manöver sehen, ist dies

doch der richtige Weg, um eine Zukunftsfrage neu zu verhandeln: Ist es

angesichts der Wohnungsnot vertretbar, eine Fläche so groß wie 500 Fußballfelder

in zentraler Lage als Freifläche zu belassen? Zumal dieses Areal, selbst wenn

die Ränder wie vorgeschlagen mit Wohnungen bebaut würden, immer noch so groß

wäre wie das Fürstentum Monaco oder der Große Tiergarten.

