Einladung: Landesparteitag der Piratenpartei Bayern am kommenden Samstag

Am kommenden Wochenende 26. – 27. Januar 2019

findet in der Sportgaststätte des TV 1881 Altdorf e.V. der

Landesparteitag der Piratenpartei Landesverband Bayern statt. Auf

diesem Parteitag wird der Vorstand neu gewählt und der

Europawahlkampf im Mai 2019 diskutiert. Alle Mitglieder der PIRATEN

Bayern sind teilnahmeberechtigt, die Piratenpartei verzichtet seit

Anbeginn auf ein Delegiertensystem.

Mit der Europawahl endet dann eine Serie überregionaler Wahlen,

die 2017 mit der Bundestagswahl begann, im Oktober 2018 mit der

Landtags- und Bezirkstagswahl in Bayern fortgesetzt wurde und nun

vorerst mit der Europawahl ihr Ende findet. Über 2 Jahre befanden

sich die PIRATEN Bayern dann im Wahlkampfmodus.

Wir freuen uns besonders, am Sonntag unseren Spitzenkandidaten für

die Europawahl Hr. Dr. Patrick Breyer begrüßen zu dürfen, der mit

uns gemeinsam den Wahlkampf in Bayern starten wird. Patrick Breyer (*

1977) ist Bürgerrechtler und Jurist. Von 2012 bis 2017 war er

Landtagsabgeordneter in Schleswig-Holstein und zeitweise

Fraktionsvorsitzender der Piratenfraktion. Patrick Breyer engagiert

sich im Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung für Datenschutz und

Bürgerrechte und war an der erfolgreichen Sammelklage gegen die

Vorratsdatenspeicherung beteiligt. 2012 erklärte das

Bundesverfassungsgericht auf Beschwerde Breyers Regelungen zur

Bestandsdatenauskunft für teilweise verfassungswidrig.

Mit diesem Wahlkampfauftakt wollen die PIRATEN Bayern ihren

bescheidenen Erfolg in Bayern (ein Landtags – Zweitstimmen-Plus von

30% im Vergleich zur Bundestagswahl) noch einmal wiederholen und die

bayerischen Bürger überzeugen, die PIRATEN erneut ins Europaparlament

zu wählen. 2019 wird nach derzeitiger Planung der Bundesregierung

letztmals eine Wahl ohne Prozenthürde möglich sein, die jetzt bereits

für 2024 geplant wird.

Auch die Konsolidierung der PIRATEN Bayern soll auf dem Parteitag

wichtiges Thema werden, auch wenn es wohl erst nach der Europawahl

praktisch angegangen wird.

Aus dem bisherigen Vorstand stellen sich der Vorsitzende Martin

Kollien-Glaser, der Schatzmeister Detlef Netter sowie der Beisitzer

Stefan Albrecht und die in 2018 nachgewählte stellvertretende

politische Geschäftsführerin Myriam Kalipke wieder zur Wahl.

Alle wichtigen Informationen zum Parteitag findet man wie immer

in unserem PIRATEN-Wiki unter:

http://wiki.piratenpartei.de/BY:Landesparteitag_19.1

Der Ablauf ist wie folgt geplant:

Samstag, 26.1.2019, 11:00 Uhr

Eröffnung der Versammlung

TOP 1: Grußworte

TOP 2: Organisatorisches:

TOP 3: Tätigkeitsbericht des Vorstands & Aussprache

TOP 4: Nachbereitung Landtags- und Bezirkstagswahl &

Tätigkeitsbericht Wahlkampforga

TOP 5: Bericht der Kassenprüfer & Rechnungsprüfer

TOP 6: Entlastung des Vorstands

TOP 7: Tätigkeitsbericht des Schiedsgerichts

TOP 8: Satzungsänderungsanträge mit Einfluss auf Zusammensetzung und

Amtsdauer des Landesvorstands oder des Schiedsgerichts

TOP 9: Beschluss über die Amtsdauer des zu wählenden Vorstands

TOP 10: Vorstellung der Kandidaten für den Vorstand

TOP 11: Neuwahl des Vorstands

TOP 12: Wahl des Schiedsgerichts

TOP 13: Wahl der Kassenprüfer

TOP 14: Wahl / Vorschläge für Themenbeauftragungen

TOP 15: Wahl der Vertrauenspiraten TOP 16: Diskussion zur

Konsolidierung der PP-BY

– Unterbrechung des Parteitags bis

Sonntag, 27. Januar 2019, 11:00 Uhr

TOP 17: Europa – Wahlkampf-Auftakt mit dem Spitzenkandidaten Patrik

Breyer

TOP 18: Vorstellung des aktuellen Stands der Vorbereitungen zur

Europawahl 2019

TOP 19: Anträge (Leit-, Programm-, Satzungsänderungs- sowie sonstige

Anträge und Positionspapiere)

TOP 20: Abschlussworte und Schließung der Versammlung durch den

Vorstand

Die PIRATEN Bayern freuen sich auf zahlreiche Teilnahme von

Parteimitgliedern, Pressevertretern und Gästen. Für ein Abendprogramm

vor Ort ist gesorgt.

Pressekontakt:

Martin Kollien-Glaser

Landesvorsitzender

mail: martin.kollien-glaser@piratenpartei-bayern.de

mobil: 01520 989 44 11

