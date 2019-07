Einladung zum Pressegespräch und Fototermin am 1. August 2019 / 100 Tage Zentrum am Rathausplatz in Burladingen zeigen: Bürgersinn und Engagement kommen an

Das Zentrum am Rathausplatz in Burladingen kann die ersten 100

erfolgreichen Tage seit der Eröffnung feiern. Voraus ging das

jahrelange vergebliche Bemühen der Stadt, um den Bau eines

Ärztehauses. Wir laden Sie sehr herzlich zu einem Pressegespräch, mit

anschließendem Rundgang durch das Ärzte- und Dienstleistungszentrum

ein. Sie werden die Gelegenheit haben, von den Gewerbemietern des

Zentrums Statements zu erhalten. Außerdem stellen wir Ihnen gerne

journalistisches Fotomaterial honorarfrei zur Verfügung.

Wann: 1. August 2019, 10:30 – 12:00 Uhr

Wo: Zentrum am Rathausplatz, Rathausplatz 8, 72393 Burladingen,

Eingang BeneVit Tagespflege

Wer: Kaspar Pfister, Initiator und Betreiber des Zentrums am

Rathausplatz, Gründer der BeneVit Gruppe und Burladinger Bürger

Das Zentrum am Rathausplatz vereint eine Vielzahl von ärztlichen

Disziplinen und Dienstleistungen: Gynäkologie, Kinderheilkunde,

Internistische Praxis, Zahnarzt und Physiotherapie. Mit einer

Apotheke, einem Sanitätshaus und einem Hörgerätestudio sind zudem die

Bedürfnisse rund um das Thema Gesundheit weitgehend abgedeckt. Dies

in einem durchweg barrierefreien Haus der Begegnung für Jung und Alt

und zwischen Bahnhof und Rathaus gelegen. Die hauseigene

Kinderbetreuung ist auch für die Mütter und Väter gedacht, die im

Zentrum arbeiten. Ergänzt wird der Komplex durch eine Tagespflege für

ältere Menschen, sowie einem Ambulanten Pflegedienst der BeneVit

Gruppe und mehrere altersgerechte Wohnungen. In Deutschland ist diese

Komplexität unter einem Dach bisher einmalig, ebenso wie die

Kinderarztpraxis mit eigenem Dachgartenspielplatz.

Über die BeneVit Gruppe

Die BeneVit Gruppe ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen,

welches seit dem Jahr 2004 Dienstleistungen für ältere, pflege- und

betreuungsbedürftige Menschen erbringt. Die Unternehmensgruppe ist

bundesweit an 31 Standorten tätig und betreibt 27 stationäre

Pflegeeinrichtungen mit rund 2.300 Plätzen in fünf Bundesländern.

Dies über¬wiegend nach dem BeneVit-Hausgemeinschaftskonzept, in

Wohngruppen mit 12-14 Bewohnern. In den ambulanten Diensten der

Gruppe werden rund 900 pflegebedürftige Menschen versorgt. Zusätzlich

wird teilstationäre Pflege eingestreut und in 4 solitären

Tagespflegeeinrichtungen angeboten, ebenso barrierefreie und betreute

Wohnformen. Rund 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten

bundesweit für die BeneVit Gruppe.

www.benevit.net

Pressekontakt:

Steffen Ritter

fokus > p

Die Kommunikationsagentur für die Pflegewirtschaft

Friedrichstraße 68

10117 Berlin-Mitte

T +49 30 2888 6003

M +49 160 15 31 796

ritter@fokus-p.de

www.fokus-p.de

