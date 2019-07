Fakten: Sonne belastet etwa jeden siebten Beschäftigten / Beschäftigte im Freien sind UV-Strahlung ausgesetzt

Etwa jeder siebte Beschäftigte in Vollzeit (14

Prozent) verbringt mehr als die Hälfte seiner Arbeitszeit im Freien.

Jedoch erhält nur rund jeder dritte Betroffene (39 Prozent) eine

regelmäßige Unterweisung über Gefährdungen durch die Sonnenstrahlung.

Diese und andere Ergebnisse der BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung

2018 enthält das jetzt von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und

Arbeitsmedizin (BAuA) veröffentlichte Faktenblatt „Arbeiten im Freien

– Beschäftige vor UV-Strahlung schützen“.

Rund 290.000 Menschen erkranken jährlich in Deutschland neu an

Hautkrebs. Die UV-Anteile der Sonnenstrahlung lösen dabei häufig

aktinische Keratosen und das Plattenepithelkarzinom aus. Diese Formen

des weißen Hautkrebses sind seit 2015 als Berufskrankheit anerkannt.

Bei der BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2018 gab etwa jeder siebte

in Vollzeit arbeitende Befragte (14 Prozent) an, mehr als die Hälfte

der Arbeitszeit im Freien zu verbringen. Sie arbeiten zumeist im

Baugewerbe (91 Prozent), dem Gartenbau und der Floristik (85 Prozent)

oder der Land- und Forstwirtschaft (81 Prozent). Jedoch liegt der

Anteil auch in Berufen wie beispielsweise Fahrern oder

Gebäudetechnikern bei rund 40 Prozent. Bei den Betroffenen handelt es

sich überwiegend um Männer (87 Prozent).

Die Beschäftigten sehen sich im Freien nicht nur der UV-Strahlung

der Sonne ausgesetzt. Rund zwei von drei Betroffenen (69 Prozent)

arbeiten auch häufig unter Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und Zugluft.

Auch befinden sich Dreck und Schmutz sowie Rauch, Staub und Gase

häufiger in ihrer Arbeitsumgebung. Insgesamt berichten die viel im

Freien Arbeitenden häufiger über Reizungen der Haut (16 Prozent) als

andere Beschäftigte (11 Prozent).

Von den Erwerbstätigen, die überwiegend im Freien arbeiten, erhält

nur jeder etwa Dritte (39 Prozent) eine regelmäßige Unterweisung über

die Gefährdungen durch Sonnenstrahlung. Dabei finden in größeren

Betrieben, in der Bauwirtschaft sowie in Betrieben, die eine

Mitarbeitervertretung haben oder Maßnahmen der Gesundheitsförderung

durchführen, deutlich häufiger Unterweisungen statt.

Die Ergebnisse zeigen, dass es verschiedene Berufe gibt, in denen

Beschäftigte durch die Arbeit im Freien ein erhöhtes Hautkrebsrisiko

tragen. Rund 60 Prozent der Betroffenen erhalten keine regelmäßige

Unterweisung. Letztlich lassen sich die Risiken durch die UV-Anteile

der Sonnenstrahlung durch angepasste Schutzmaßnahmen und angepasstes

Verhalten verringern. Neben der Aufklärung der Beschäftigten durch

den Arbeitgeber gehören dazu Maßnahmen wie beispielsweise eine

ausreichende Verschattung der Arbeitsplätze oder das Tragen

angemessener Kleidung zum Sonnenschutz.

baua: Fakten „Arbeiten im Freien – Beschäftige vor UV-Strahlung

schützen“ gibt es als PDF im Internetangebot der BAuA unter

www.baua.de/dok/8819866.

