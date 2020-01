EKD trauert um Heidrun Schnell

Nach schwerer Krankheit ist im Alter von nur 50 Jahren am

Sonnabend (4.1.) Heidrun Schnell gestorben. Die promovierte Juristin leitete

seit Frühjahr 2016 die Abteilung Finanzen im Kirchenamt der Evangelischen Kirche

in Deutschland in Hannover. “Mit Heidrun Schnell haben wir eine fachlich

hochkompetente und in allen Aufgaben sehr engagierte Finanz-Chefin verloren, vor

allem aber eine hochgeschätzte Kollegin,” sagte Hans Ulrich Anke, Präsident des

Kirchenamtes der EKD. “Eine Kollegin, auf die man sich fest verlassen konnte,

und die in eindrucksvoller Weise auch im zum Teil mühevollen Berufsalltag und

dann in Leid und Schmerz ihrer Erkrankung immer wieder ausgestrahlt hat, wie ihr

Gottvertrauen sie trägt. Wir sind mit Heidrun Schnell und ihrer Familie in

Gedanken und im Gebet verbunden.”

In seinem Beileidsschreiben schrieb der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich

Bedford-Strohm, er denke mit großer Dankbarkeit an Heidrun Schnell und ihre

Arbeit für die Gremien der EKD. “Schon in ihrer Berliner Tätigkeit, erst recht

dann in ihrer Arbeit bei uns in Hannover, ist sie uns ein großer Segen gewesen,

fachlich, aber auch menschlich.”

Heidrun Schnell stammt aus Hermannstadt in Siebenbürgen (Rumänien). Sie

hinterlässt einen Ehemann und zwei Söhne. Bevor sie Finanz-Chefin im Kirchenamt

der EKD wurde, leitete sie die Abteilung Finanzen im Konsistorium der

Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO). Ihren

Dienst in der damaligen Evangelischen Kirche in Berlin-Brandenburg hatte Schnell

1998 zunächst als Referatsleiterin angetreten. Promoviert hat Heidrun Schnell

1997 an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, wo sie zunächst als

Wissenschaftliche Referentin am Freiherr-vom-Stein-Institut, der

Wissenschaftlichen Forschungsstelle des Landkreistages Nordrhein-Westfalen,

tätig war.

Hannover, 7. Januar 2020

Pressestelle der EKD

Katharina Ratschko

