Eklat bei Ausschussreise in Kopenhagen – Sozialminister Manfred Lucha bezeichnet dänische Sozialdemokraten indirekt als rechtsradikal

Am zweiten Tag der Informationsreise des Ausschusses Soziales

und Integration stand ein Besuch des dänischen Parlaments im Mittelpunkt. Der

Schwerpunkt der gesamten Reise lag auf dem Kennenlernen der Integrations- und

Migrationspolitik des Nachbarlandes. Dabei erklärte Christian Rabjerg Madsen,

Vorsitzender des Ausschusses für Einwanderung und Integration und Mitglied der

sozialdemokratischen Partei, parteiübergreifend würde die Meinung vorherrschen,

dass eine Verhinderung der Flüchtlingsströme im Mittelpunkt der Politik stehen

müsse. Asylanträge sollten daher heimatnah gestellt werden, um den Menschen die

Leiden einer der Flucht zu ersparen und sie nicht erst unnötigerweise Gefahren

auszusetzen. Die größten Lasten einer verfehlten Integration trügen sozial

Schwache. Die Migration und die häufig damit einhergehenden negativen Folgen wie

hohe Kriminalität, Zwangsheirat, Ehrenmorde und die Unterdrückung der Frau

würden von einem großen Teil der Bevölkerung abgelehnt und führten zu einer

Spaltung der Gesellschaft.

Respektvoll und ehrlich Probleme ansprechen, um gemeinsam vernünftige Lösungen

zu finden

Die Arbeitskreisleiterin der AfD-Landtagsfraktion, Dr. Christina Baum,

informierte die dänischen Parlamentarier darüber, dass ihre Partei für die

soeben durch Christian Rabjerg Madsen vorgetragenen Positionen ausgegrenzt und

diffamiert werde. Auf die Frage, wie der diesbezügliche Umgang der

Parlamentarier der verschiedenen Parteien im dänischen Parlament sei, antwortete

der dänische Ausschussvorsitzende, dass man respektvoll und ehrlich alle

Probleme anspreche, um auch gemeinsam vernünftige Lösungen finden zu können.

“Davon sind wir in Deutschland leider Lichtjahre entfernt, was Minister Lucha

sogar in dieser gemeinsamen Sitzung in beschämender Weise deutlich machte. Er

erklärte unseren dänischen Kollegen, dass die AfD nicht bürgerlich sei, sondern

rechtsradikales Gedankengut verbreite. Damit lieferte er vor Ort den

unumstößlichen Beweis für den undemokratischen Umgang mit unserer Partei”,

empörte sich Dr. Christina Baum. “Dass ein Minister sogar im Ausland seine

Neutralitätspflicht verletzt, beweist die Fehlbesetzung dieser Position”,

kommentiert Baum den hochpeinlichen Auftritt.

Kulturfremde Einwanderung ist falscher Weg

Auch die Abgeordneten der anderen Parteien bestätigten die Leitlinie der

dänischen Migrationspolitik, die auf eine Begrenzung der Anzahl von Migranten

ausgerichtet sei und die Rückkehr in die Heimatländer priorisiere. Den

Arbeitskräftemangel will man durch Anwerbung innerhalb der EU lösen.

Kulturfremde Einwanderung sei der falsche Weg, sind sich die dänischen

Abgeordneten parteiübergreifend einig. “Überrascht hat mich die Antwort der

dänischen Kollegen auf meine Frage, wie man in Dänemark mit Andersdenkenden

umgehe und wie es zu dem Burkaverbot kam. Der Sozialdemokrat Christian Rabjerg

Matzen gab offen zu, dass sich seine Partei lange Zeit davor scheute, vorhandene

Probleme anzusprechen, dies sei jetzt aber überwunden. Man führe eine

vorurteilsfreie Diskussion”, so die AfD-Landtagsabgeordnete Carola Wolle. “Die

Antwort von Herrn Madsen zum Burkaverbot hat uns erfreut, denn auch er sieht wie

die AfD in der Burka ein Unterdrückungsinstrument der Frau und kein

Kleidungsstück”, begrüßte Thomas Axel Palka MdL die Position der dänischen

Sozialdemokraten. Die AfD-Volksvertreter fühlen sich durch die Migrationspolitik

der dänischen Regierung vollumfänglich in allen ihren Parteipositionen bestätigt

und geben die Hoffnung auf ein diesbezügliches Umdenken und eine Neuorientierung

der deutschen Parteien nicht auf. “Dies wäre ein erster und sehr wichtiger

Schritt, die Spaltung der Gesellschaft zu überwinden”, so Baum abschließend.

