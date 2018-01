eLearning für die Altenhilfe: Vincentz Akademie bietet ortsunabhängiges und zeitflexibles Lernen an

Die Vincentz Akademie, der Fortbildungsbereich

des Verlagshauses Vincentz Network, bietet ab sofort eine moderne

Form der Weiterbildung an: innovative eLearning-Formate für die

Altenhilfe ergänzen das bisherige Angebot aus Präsenzseminaren und

Fernlehrgängen. Bislang stehen 17 eLearning-Kurse zur Verfügung, das

Programm wird laufend erweitert.

Zeitsparend, kosteneffizient und ortsunabhängig – die neuen

eLearning-Kurse der Vincentz Akademie sind auf Experten aus

Pflegepraxis und Management zugeschnitten und holen diese direkt in

ihrem Arbeitsalltag ab. Die digitalen Fortbildungen vermitteln

aktuelles Wissen aus den Bereichen Führung und Management stationärer

Altenpflegeeinrichtungen, ambulanter Pflegedienste, sowie Pflege und

soziale Betreuung. Ob Dienstplanung, Pflegegradmanagement oder der

Umgang mit Demenzbetroffenen, die Themen sind vielfältig. Das neue

Angebot spart nicht nur Zeit und Geld der Teilnehmer, sondern gibt

den Leitungs- und Fachkräften ortsunabhängig die Möglichkeit, sich

weiterzubilden und so ihr neu erworbenes Wissen direkt in der Praxis

anzuwenden.

„Vielen Beschäftigten in der Altenhilfe fehlt schlichtweg die Zeit

für mehrtägige Weiterbildungen. Mit unseren eLearning-Seminaren

können Sie sich nun auf einer modernen, innovativen und

professionellen Lernplattform fortbilden, wann und wo immer Sie

möchten und dabei Ihre persönliche Lerngeschwindigkeit wählen“, sagt

Miriam von Bardeleben, Verlagsleiterin Altenhilfe bei Vincentz

Network.

Die Referenten sind allesamt renommierte Fachautoren, die in

aufwändig animierten und professionell produzierten digitalen

Lerneinheiten die Kursinhalte selbst vor der Kamera präsentieren.

Praxisorientiert und mit persönlichen Erfahrungen geben sie nicht nur

den aktuellen Wissenstand weiter, sondern vermitteln auch viele

nützliche Tipps für den Berufsalltag in der Altenhilfe. Von dem

Angebot profitieren besonders Geschäftsführer, Einrichtungs-,

Pflegedienst- sowie Wohnbereichsleitungen,

Qualitätsmanagementbeauftragte und Pflegefachkräfte mit und ohne

Managementaufgaben sowie die sozialen Betreuungskräfte in der

stationären und ambulanten Pflege. Gerade für Führungskräfte und

Mitarbeiter in der sozialen Betreuung gibt es bisher kaum

eLearning-Angebote, dieser Bedarf wird nun gedeckt.

Das eLearning-Programm ist umfangreich und bietet für die

verschiedenen Bedürfnisse das passende Fortbildungsangebot: Von

Einzelkursen mit persönlichem Teilnahmezertifikat über

Intensiv-Lehrgänge und Unternehmens-kurse für die ganze Belegschaft

bis hin zu Blended Learning-Seminaren bestehend aus eLearning-Kurs

und Präsenzseminar.

Das gesamte Seminar-Programm und alle eLearning-Kurse im Überblick

unter: www.vincentz-akademie.de/elearning

Pressekontakt:

Christoph Mischke

Produktmanager Digital

Vincentz Network GmbH & Co. KG

Plathnerstr. 4c

30175 Hannover

Tel. +49 (0)511/9910-105

Fax +49 (0)511/9910-199

Original-Content von: Vincentz Network, übermittelt durch news aktuell