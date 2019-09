ELM statt PI – Elmshorn will sein eigenes Kfz-Kennzeichen / Thomas Philipp Reiter startet Initiative (FOTO)

Die Stadt Elmshorn soll von der 2012 eingeführtenKennzeichenliberalisierung profitieren. Dies kündigteBürgermeisterkandidat Thomas Philipp Reiter an. Er will sich dafüreinsetzen, dass Autohalter in Elmshorn zukünftig wählen können, obsie ein Pinneberger oder ein neu einzuführendes ElmshornerKfz-Kennzeichen nutzen wollen. „ELM statt PI ist einidentitätsstiftendes Signal im Straßenverkehr“, so Reiter. Er willsich als Bürgermeister auf Kreisebene, aber auch in Kiel und Berlinfür die Einführung einsetzen und gegebenenfalls eine Bürgerinitiativeauf den Weg bringen.

Die 2012 reformierte Fahrzeug-Zulassungsverordnung erlaubt

Landkreisen und kreisfreien Städten die Möglichkeit, mehrere

Kfz-Unterscheidungszeichen bei der Fahrzeugzulassung zu vergeben. Die

„Initiative Kennzeichenliberalisierung“ der Hochschule Heilbronn

hatte in über 200 ehemaligen Kreisstädten sowie in Gemeinden, die

durch Kreisfusionen ihr Kennzeichen verloren, Umfragen zur

Wiedereinführung von Altkennzeichen durchgeführt und dabei eine

durchschnittliche Zustimmung von über 74 % erhalten. „Auch wenn es

ELM bislang noch nicht gab, hat Elmshorn als Sitz der Kreisverwaltung

eine Sonderstellung“, erklärte Reiter, „zumal ja die

Zulassungsbehörde des Kreises Pinneberg bereits in Elmshorn ansässig

ist.“ Eine vergleichbare Situation besteht in Hessen: dort strebt die

Stadt Rüsselsheim im Kreis Groß-Gerau mit –RÜS– ein eigenes

Kfz-Kennzeichen an, ohne Kreisstadt zu sein.“

Bürgermeisterkandidat Reiter rechnet mit politischem Widerstand

aber verspricht sich von der Einführung einen Imagegewinn für

Elmshorn: „Natürlich wird es Bedenken auf Verwaltungsebene geben,

aber ich bin fest davon überzeugt, dass nicht viele Elmshornerinnen

und Elmshorner an ihrem Pinneberger Kfz-Kennzeichen hängen, das vor

allem in Hamburg häufig als Abkürzung für –Provinzidiot–

herabgewürdigt wird.“ Die Einführung eines eigenen Kürzels steigere

zudem die überregionale Bekanntheit der Stadt und damit verbundene

Chancen im Bereich Binnenmarktimpuls und Gewerbeansiedlung. „ELM

verbessert die Identifikation mit der Stadt und schafft ein

Wir-Gefühl.“

Reiter stellte klar, dass mit der Einführung keine zusätzlichen

Kosten für Privatleute und die öffentliche Hand entstehen sollen.

„Der Austausch erfolgt freiwillig oder auf Wunsch im Zuge eines

ohnehin notwendigen Kennzeichenwechsels.“

