Endspurt mit Rückenwind: wichtige AfD-Termine in den letzten Tagen vor der EU-Wahl Von Presse

„Die AfD startet mit Rückenwind in diese Woche –

die grandiose Großveranstaltung direkt vor dem Mailänder Dom auf

Einladung des italienischen Innenministers Matteo Salvini hat

gezeigt, dass die Patrioten Europas nicht nur auf dem richtigen Weg

sind, sondern dass sich auch immer mehr Menschen diesem Weg

anschließen“, erklärte der AfD-Spitzenkandidat Jörg Meuthen am

Montagmorgen in Berlin.

Deutschlandweit engagieren sich die AfD-Wahlkämpfer in dieser

Woche nochmal ganz besonders, damit die AfD am Sonntag bei der

EU-Wahl ein gutes Ergebnis erzielt und den vielen Deutschen, die

gegen immer mehr EU-Zentralismus sind, eine starke Stimme im

EU-Parlament gibt.

Hier finden Sie eine Übersicht der wichtigsten AfD-Termine mit

überregionaler Bedeutung: https://www.afd.de/wahlkampftermine-2019/

