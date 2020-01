Energiewende mit Stadtwerk / Kommentar von Joachim Fahrun zum Berliner Stadtwerk

Der vollständige Kommentar: Es mutet zunächst fragwürdig an, wenn der Senat

einen 100 Millionen Euro teuren Auftrag einem landeseigenen Unternehmen

zuschanzt. Berlin wird die Lieferanten des in Universitäten, Behörden, Kliniken

und Polizeiwachen benötigten Stroms künftig nicht mehr per Ausschreibung suchen.

Stattdessen sollen die Stadtwerke, die 2013 gegründete Tochterfirma der Berliner

Wasserbetriebe, diesen Job übernehmen. Zunächst beziehen sie den geforderten

Öko-Strom noch vom Vattenfall-Konzern, der die benötigten Mengen wie bisher auf

dem Strommarkt einkauft. Bis 2022 sollen dann die Stadtwerke ausreichend

Expertise aufgebaut haben, um selber ausreichend Ökostrom zu kaufen und mit dem

Land abrechnen zu können. Verfechter der reinen Lehre der Marktwirtschaft mögen

den Deal kritisch sehen. Aber in der Energiewirtschaft ist davon angesichts von

Eingriffen wie Kohleausstieg oder Kohlendioxid-Bepreisung ohnehin nicht viel zu

sehen. Berlin hatte mit dem Verkauf von Bewag und Gasag in den 90er-Jahren auch

seine energiepolitische Expertise weggegeben. Wer aber die Energiewende

voranbringen möchte, braucht einen leistungsstarken öffentlichen Akteur. Die

Stadt München kann sich auch deswegen das Ziel der baldigen Klimaneutralität

setzen, weil sie dort ein starkes Stadtwerk die konkrete Arbeit machen lassen.

Mit dem Strombezug von den eigenen Stadtwerken beseitigt das Land Berlin einen

Interessenkonflikt. Denn jeder andere Lieferant hätte nichts davon, in

öffentlichen Liegenschaften Energie zu sparen oder mit Solarzellen selbst zu

erzeugen. Das wäre schlecht für das Geschäft. Mit den Stadtwerken bietet sich

die Chance, das Gesamtinteresse der Stadt an möglichst niedrigem Stromverbrauch

und Kohlendioxid-Emissionen in den Vordergrund zu stellen. Die Konditionen sind

sowohl für öffentliche wie auch für Privatkunden absolut konkurrenzfähig.

