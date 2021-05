Episode, Reset oder Apokalypse – 200 Betrachtungen in Corona-Zeiten

Ein Virus geht um die Welt – und die Welt spielt verrückt. Die Menschen werden alle zu Akteuren; die einen mehr, die anderen weniger – aber ein normales Leben gibt es für die meisten nach dem Auftauchen von Corona nicht mehr. Vor allem die Menschen in den sogenannten am meisten entwickelten Ländern sind betroffen. Was bleibt von der Corona-Krise, wenn jemand aus der Zukunft zurückschaut? 100 Tage lang, beginnend im März 2020 bis Anfang Juli 2020 und dann nach 100 Tagen Pause noch einmal genau 100 Tage – vom Oktober bis Januar 2021 – hat der Autor spannende und interessante Beobachtungen aufgeschrieben. Neben privaten Einblicken stehen in erster Linie die vielfältigen politischen, wirtschaftlichen, sozialen und psychologischen Wechselwirkungen im Vordergrund.

Gespickt mit vielen Fakten zu Themen zum neuartigen Corona-Virus, aber auch weit darüber hinaus, facettenreich und pluralistisch werden in dem Buch „Episode, Reset oder Apokalypse“ von Klaus Arthur viele Fragen des Lebens mit einer humanistischen und dialektischen Sichtweise betrachtet. Chronologische Abfolgen spielen sehr wohl eine Rolle, dennoch ist mit diesem Buch weit mehr als ein Tagebuch über diese spannende Zeit entstanden. Schon allein die Rubrik „Worte des Tages“ machen das Buch lesens- und liebenswert. Es ist ein authentisches Werk – auch um in Jahren auf die jetzige Zeit zurückzublicken.

„Episode, Reset oder Apokalypse" von Klaus Arthur ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-24642-3 zu bestellen.

