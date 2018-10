Erdbeben und Tsunami in Indonesien: Einen Neuanfang ermöglichen / Bündnisorganisationen von „Aktion Deutschland Hilft“ unterstützen mit gesammelten Spendengeldern

Ende September verloren durch das schwere Erdbeben

und den Tsunami auf der indonesischen Insel Sulawesi mehr als 205.000

Menschen ihr Hab und Gut. „Aktion Deutschland Hilft“ ruft zu Spenden

für die betroffenen Menschen auf. Bislang gingen 7,7 Millionen Euro

an Spendengeldern ein. Auch deutsche Unternehmen sind dem Aufruf

gefolgt.

Die Spendengelder finanzieren die Hilfsmaßnahmen der

Bündnisorganisationen von „Aktion Deutschland Hilft“ in Indonesien.

„Wir sind sehr dankbar, dass durch die große Hilfsbereitschaft

deutscher Spender und Unternehmen bereits viele Menschen in

Indonesien erreicht werden konnten“, so Manuela Roßbach,

geschäftsführender Vorstand von „Aktion Deutschland Hilft“. „Zwar

tritt langsam Normalität nach den verheerenden Katastrophen ein, aber

vielen Menschen fehlt es immer noch am Nötigsten. Unsere

Bündnisorganisationen sind weiterhin vor Ort und helfen das Leid der

indonesischen Bevölkerung zu lindern sowie eine Neuanfang zu

ermöglichen.“

Zwar hat sich die Sicherheitslage vor Ort entspannt und auch die

Stromversorgung ist größtenteils wiederhergestellt, doch noch immer

benötigen die Menschen Hilfslieferungen wie sauberes Trinkwasser,

Nahrungsmittel und Medikamente. Die Bündnisorganisationen von „Aktion

Deutschland Hilft“ errichten zudem Zelte für tausende Kinder, Frauen

und Männer, die durch das Erdbeben obdachlos sind. Die Mitarbeiter

stellen nicht nur die Unterkünfte der Menschen wieder her, sondern

bauen auch die Infrastruktur für Wasser, Hygiene und sanitäre Anlagen

wieder auf. So ermöglicht World Vision betroffenen Familien den

Zugang zu sauberem Wasser und Handwaschbecken und erklärt den

Menschen, wie sie selbst in dieser Ausnahmesituation für Hygiene

sorgen, um Krankheiten vorzubeugen. In der entlegenen Region Donggala

verteilt CARE an rund 1.000 Familien Hygiene-Pakete mit Tabletten zur

Aufbereitung von Wasser, Seife und anderen Hilfsgütern.

Dank der eingegangenen Spenden wurden außerdem geschützte Lern-

und Spielzentren eingerichtet, in denen Kinder das Gesehene

verarbeiten und Schutz suchen können. Auch die Johanniter helfen

zusammen mit lokalen Partnerorganisationen und verteilen unter

anderem Material für den Unterricht, nachdem bei der

Doppelkatastrophe auch zahlreiche Schulen einstürzten.

Kurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V.

„Aktion Deutschland Hilft“ ist das 2001 gegründete Bündnis von

deutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihre

Kräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Die

beteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in der

humanitären Hilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeit

weiter zu optimieren. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto bei der

Bank für Sozialwirtschaft Köln ruft das vom Deutschen Zentralinstitut

für soziale Fragen (DZI) geprüfte und vom Deutschen Spendenrat

zertifizierte Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen im

Katastrophenfall auf www.aktion-deutschland-hilft.de

Pressekontakt:

Aktion Deutschland Hilft e.V.

Tel.: 0228/ 242 92 – 222

Fax: 0228/ 242 92 – 199

E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.de

Original-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V., übermittelt durch news aktuell